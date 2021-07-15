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15.07.2021 13:49
Рубрика: Происшествия

В Сочи 86 человек и вертолет ищут двух пропавших в горах подростков

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи продолжается поиск двух 16-летних подростков, которые во вторник заблудились в лесу в районе горы Сахарная. Как сегодня сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, спасатели расширили квадрат поиска в сторону горы Малый Амуко.

Фото: Максим Коротченко
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С борта вертолета Ка-32 были обследованы русла рек Агва и Ажек, скальные участки и склоны без густой растительности гор Малый Амуко, Сахарная и хребта Прохладный. На вершины этих гор на вертолете доставили 13 спасателей.

Также проводится повторное, более детальное обследование маршрутов с подходом ко всем возможным источникам воды. На хребет Прохладный из-за отсутствия места для подсадки вертолета спасатели десантировались с борта воздушного судна по веревке с помощью спускового устройства.

Кроме того, с шести часов утра продолжаются поисковые работы в районе ручья Сванидзе. Три спасателя, используя альпинистское снаряжение, обследуют русла рек, скальные уступы ручья и его притоков. По два спасателя находятся на хребте Алек и Прохладный. Кстати, в этих точках установлены ретрансляторы для обеспечения постоянной связи в зоне проведения поиска.

К поиску привлечены десять специалистов службы спасения Сочи, обследующих тропы хребта Прохладный и шесть спасателей "Кубань-СПАС", спускающихся с горы Сахарной в сторону Ажека.

Пока поиск не принес результатов, работы продолжаются. Всего к операции привлечены 86 человек и 15 единиц техники.

Как ранее сообщала "РГ", поиски начались после того, как в экстренную службу обратилась мать одного из ребят. Она рассказала, что ее сын вместе с другом, приехавшим из Нижегородской области, пошли в однодневный поход на гору Сахарная. По ее словам, днем 13 июля в 16.32 ребята вышли на связь и по телефону сообщили, что у них все в порядке, они поднялись на вершину на высоту 1550 метров над уровнем моря и планируют спускаться вниз. После этого подростки на связь не выходили, а их телефоны недоступны.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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