В Тобольске предъявлено обвинение депутату, сбившему сотрудника ГИБДД

Депутату тобольской гордумы предъявили обвинение в применении насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов. Ранее, напомним, стало известно, что чиновник сбил автоинспектора, будучи за рулем иномарки.

По версии следствия, вечером во вторник, 13 июля, фигурант нарушил ПДД, когда ехал на Mercedes по дороге Тобольск - Байгара. При этом вместо того, чтобы подчиниться законным требованиям работников ГИБДД - остановиться и выйти из авто - он тронулся с места и сбил инспектора, пытавшегося его задержать.

Полицейский получил травмы, к счастью, неопасные для жизни и здоровья. Нарушитель же скрылся в неизвестном направлении.

"Депутату предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается", - докладывает пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.