Зачем даже в аномальную жару сибиряки ходят в баню

В то время как на прошлой неделе многие тюменцы изнывали от аномальной для Западной Сибири жары, спасаясь под холодным душем и кондиционером, любители банных процедур и не думали отказываться от священного ритуала - распарить косточки, нахлестать бока березовым веником, намыться-накупаться вдоволь. В сезон опрессовок коммунальных сетей это самое настоящее счастье. Хотя общественные бани и сауны работают каждый день, все же самым популярным днем для расслабления души и тела в городе уже давно негласно стал четверг. Почему так, не могут объяснить ни хозяева помывочных заведений, ни посетители. Четверг так четверг, пусть будет чистый.

В областном центре и окрестностях сейчас насчитывается более 40 банных комплексов, а если с сауной, то все 130. Самых больших, принимающих от трех десятков человек, в границах населенного пункта чуть менее десяти - они, преимущественно с отдельными днями для мужчин и женщин, рассредоточены в разных районах: есть такие на Доме Обороны, Лесобазе, в Тарманах, улицах Пермякова, Ветеранов Труда, Тимирязева, Мира, Энергетиков. Цена удовольствия - от 150 (для льготной категории граждан) до 300 рублей (если пользоваться бассейном). В остальных моют и парят максимум по 20 человек - в связи с ограниченным числом гостей и цена чуть выше. В нескольких банях премиум-класса цена стартует от 450 рублей за два часа.

Статус самых дорогих, как ни странно, закрепился за банями в пригороде Тюмени: за час пользования (не считая затрат на дорогу) нужно заплатить от 900 до 1,3 тысячи рублей в зависимости от дня недели, но администраторы настаивают, что таких услуг - топка дровами, а не газом, современный интерьер, индивидуальная комната отдыха, напичканная техникой, отдельная душевая, санузел и ведро-перевертыш - больше не предложат нигде. Но это, конечно, спорно.

Постепенно набирает рабочие обороты открывшийся в конце апреля банный комплекс на улице Полевой. Он возник на месте муниципальной бани, которая отработала полвека и была ликвидирована из-за аварийного состояния четыре года назад - из помещения попросту выжали все силы. Управляющий Анис Алнадави уверен, что именно их объект станет лидером этого вида бизнеса в Тюмени и, самое главное, привьет горожанам правильную банную культуру, как в Москве или Петербурге, а пока таковой, к сожалению, нет. Старт проекта, причем довольно масштабного, в самую пандемию многие посчитали отчаянным шагом, но реконструировать трехэтажное здание с цоколем инвесторы начали задолго до печальных событий прошлого года, правда, презентацию все же сдвинули на пять месяцев.

В областном центре и окрестностях сейчас насчитывается более 40 банных комплексов, а если с сауной, то все 130

- Лето для приглашения гос­тей в новую баню, конечно, не сезон. Но мы решили рискнуть и до середины сентября поработать в тестовом режиме. Как раз обкатаем системы, доберем персонал, запустим первый этаж и уличную зону. Ну а выводы по поводу успешности экономической модели, думаю, стоит сделать через год. Наш проект - на долгие десятилетия. Главное - поддерживать его в первозданном виде, ведь для современного банного комплекса прежде всего важны первозданные чис­тота и порядок, - поделился управляющий.

За два месяца, соблюдая коронавирусные ограничения, тут приняли около тысячи гостей. Уже образовался круг постоянных посетителей. Тюменцам оказались по нраву не только интерьер, мебель, кухня, первые традиции заведения, среди них, между прочим, настольные игры за авторским чаем в зале отдыха, но и молодая команда, которая активно развивает соцсети и придумывает активности. Стоимость посещения зависит от времени и дня недели. Для льготников и детей предусмотрены спецпредложения.

Пока любопытные ездят знакомиться с баней на Полевой, некоторые горожане остаются верны старым добрым банькам. Для Любови Пальяновой посещение общественной, без модных наворотов, парилки, - неизменная традиция с молодости, от которой она вряд ли откажется в ближайшее время.

- Мы долго ходили с подругами в баню на улице Энергетиков, но после ремонта мне там разонравилось. Последние пять лет ездим в район Тарманы. Нас уже все знают, и если вдруг пропустим визит, то позвонят, спросят, что случилось, когда ждать в гости, - рассказывает пенсионерка. - Такая забота греет лучше печки!

Женщину не смущает еженедельная дорога из центра на окраину, да еще и в любую погоду, за исключением 40-градусных морозов, ведь там за 1,5-2 часа и 150 рублей по пенсионному удостоверению она обретает силы и хорошее настроение.

Ошибочно думать, что завсегдатаи общественных бань - преимущественно люди в возрасте. Стабильно, а не от раза к разу, ходят туда и молодые.

- Помыться я и дома могу. Когда нет горячей воды - даже из чайника. Поэтому баня для меня - не место получения определенной услуги, а площадка для встреч женского клуба, где соблюдаются все эти церемонии с вениками, паром, процедурами для поддержания красоты, - объясняет Елена Чеканникова, ей чуть за 40 лет. - Если пропускаю, то чувствую, как внутри копится отрицательная энергия - становлюсь ворчливой.

А тюменец Виталий Негруца, тоже большой любитель попариться, решил построить баню на дачном участке самостоятельно. Правда, пока деревянный сруб отстаивался, цены на стройматериалы подскочили в 2,5 раза, по­этому на ходу пришлось пере­сматривать план.

- Еще зимой я рассчитывал на одну сумму, но уже весной от каких-то пунктов отказался. В первую очередь от услуг каменщика, плотника, плиточника. Эти работы, кстати, освоил самостоятельно! Баня из кирпича получилась бы быстрее, но мы захотели экологически чистый "продукт" - из профилированного бруса, с современной многорежимной печкой. На такой, в 24 "квадрата", надо сразу заложить более миллиона рублей. Дорого, но ведь строю для семьи, можно сказать, на века. Тем более планируем переехать из Тюмени за город окончательно, - поделился планами мужчина.

Как бы то ни было, а бани для горожан даже в то время, когда почти в каждой квартире из крана течет горячая вода, когда можно быстро подогреть холодную, остаются, как говорится, в тренде. Банька, по их мнению, это здоровье, бодрость и радость.

Между тем

Интересна судьба круглой бани в Тюмени на улице Ленина - это единственный в городе памятник конструктивизма. Ее построили по проекту архитектора Александра Никольского, автора подобных бань в Санкт-Петербурге, в сентябре 1931 года. Работало заведение до 90-х годов. В 2000-е уникальное здание получило статус объекта культурного и исторического наследия, затем потеряло его и вновь вернуло после "голого пикета" краеведа Николая Дробунина. А ведь "ленинскую" баню уже готовились снести ради парковки… Пару лет назад инвестор Евгений Гудов предложил открыть здесь планетарий, в том числе с площадкой для технического творчества подростков и молодежи. Такой, например, на месте газгольдера сделали в Питере. К сегодняшнему дню готова 3D-модель, то есть цифровая копия, для более точной реконструкции объекта в будущем. На первом этапе в переделку планируют вложить 120 миллионов рублей. Пока работы не начались, тюменцы продолжают оставлять рядом с памятником свои машины.