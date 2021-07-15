Режим ЧП ввели в Эквадоре после обнаружения новых штаммов коронавируса

Президент Эквадора Гильермо Лассо ввел режим чрезвычайного положения и комендантский час в крупнейшем городе страны Гуаякиле и провинции Эль-Оро, где ранее были подтверждены первые случаи заражения штаммами "дельта" и "дельта плюс". Об этом пишет газета El Universal.

В Эль-Оро общественный транспорт сможет перевозить не более 30% допустимого количества пассажиров, большинство предприятий перейдут на удаленную работу, а магазинам предписано вчетверо сократить количество посетителей, которые могут одновременно находиться в помещении. Ограничивается транспортное сообщение с другими регионами страны, в будние дни комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00, в выходные - с 18:00 до 06:00, пишет ТАСС.

Сообщается, что новые ограничения будут действовать до 28 июля. Всего эквадорские эпидемиологи выявили десять случаев заражения дельта-штаммом - три в провинции Гуаяс и семь в Эль-Оро. Согласно последним данным, коронавирусом в республике заразились уже свыше 471 тысячи человек.