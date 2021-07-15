Российские IT-проекты получат гранты на развитие на сумму 3,8 млрд рублей

Минцифры объявило о старте грантовых конкурсов для IT-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения, проводимых Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). Общая сумма поддержки составит 3,8 млрд рублей.

IT-компании, в том числе разработчики ПО и программно-аппаратных комплексов, могут претендовать на гранты от 20 до 300 млн рублей. При этом ограничений по ОКВЭД и размеру выручки не предусмотрено. Возможные сроки реализации проекта увеличены с 12 до 18 месяцев.

Компании, внедряющие российские IT-решения, смогут получить от 120 до 300 илн рублей. а для отдельных проектов минимальный порог снижен до 10 млн (в частности, для направлений "Инженерное ПО", "Системы управления" и "Средства разработки ПО и создания приложений").

Для обеих категорий компаний учтено пожелание об увеличении максимального размера зарплат сотрудников на 20% (с 200 до 240 тыс. рублей).

По словам замглавы Минцифры Максима Паршина, в этом году планируется реализовать механизм подачи заявок на гранты через портал Госуслуг.

"Нам важно сделать процедуру подачи заявок простой и прозрачной, для этого на протяжении всего конкурсного отбора мы будем проводить разъясняющие вебинары. Эксперты фонда помогут компаниям определить, подходит ли им эта мера поддержки, расскажут, как быстро и корректно подготовить комплект документов и ответят на другие актуальные вопросы", - отметил гендиректор РФРИТ Александр Павлов.