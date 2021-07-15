Росстат зафиксировал подорожание дизельного топлива на 11 копеек

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 5 по 12 июля выросли на 6 копеек до 48,23 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 11 копеек до 50,12 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За неделю бензин самой распространенной в России марки АИ-92 подорожал на 6 копеек до 45,46 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла также на 6 копеек - 49,17 рубля за литр, а цена марки АИ-98 увеличилась на 8 копеек - 56,13 рубля за литр.

Рост цен на бензин отмечен в 51 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Махачкале - на 1,7% и Назрани - на 1,0%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 44,50 до 46,08 рубля, марки АИ-95 - от 48,69 до 53,39 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 58,79 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 43,90 до 45,84 рубля, марки АИ-95 - от 47,60 до 50,35 рубля, марки АИ-98 - от 56,40 до 58,51 рубля за литр.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 4,9%, бензин марки АИ-95 на 4,5%, марка АИ-98 - на 4,9%, а дизельное топливо повысилось в цене на 2,9%.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 5 по 11 июля снизилось на 1,2%, а выпуск дизельного топлива - на 4,6%.