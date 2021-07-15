Сенатор-врач посоветовала отказаться от кофе в жару

В летний зной необходимо пить до трех литров воды и постараться отказаться от кофе, рассказала зампред комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

Ранее в московском метеобюро сообщили, что в выходные сохранится жаркая погода, местами не исключены кратковременные дожди. Температура в Москве плюс 31-33, по области - плюс 28-33 днем, ночью в Москве плюс 19-21, по области - до 23 градусов.

"Употребление кофе лучше снизить, так как он еще больше провоцирует жажду. От крепкого кофе и алкоголя лучше вовсе воздержаться, поскольку они напрямую влияют на работу сердечно-сосудистой системы, которая в жару и так испытывает дополнительную нагрузку. Употребляйте больше растительной и молочной пищи. Так как калорий нужно меньше, то предпочтение нужно отдавать легкой, низкокалорийной и легкоусвояемой пище", - рассказала Кусайко РИА Новости.

Сенатор пояснила, что в жару потребность организма в калориях снижается, но повышается потребность в жидкости. Поэтому пить нужно обязательно больше, придерживаясь правила: чем выше температура окружающего воздуха, тем больше жидкости нужно.

"Например, при температуре от 21 градусов минимум необходимо 1,5 литра, а при температуре 32градусов - уже 3 литра. Теплая вода предпочтительней холодной, так как холодная усиливает потоотделение", - добавила Татьяна Кусайко.

Она отметила, что в горячем воздухе падает количество кислорода, поэтому его меньше поступает в организм.

"Нужно избегать чрезмерных физических нагрузок, особенно людям, страдающим гипертонией, ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы или ожирением. Заниматься спортом лучше утром или вечером. И стараться меньше находиться под открытыми солнечными лучами. Тепловой и солнечный удары крайне опасны", - посоветовала парламентарий.