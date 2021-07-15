Синоптик рассказал, когда завершится аномальная жара в России

Жара из регионов России будет "уходить со скандалом" - не исключено появление смерчей и выпадение града. Такой прогноз дал синоптик Александр Шувалов.

"Смерчи можно поставить на второе место. А вот вероятность града и грозы - гораздо выше, - цитирует синоптика "Лента.ру". - В регионах жара будет спадать неравномерно. В средней полосе погода начнет меняться в выходные, а на северо-западе страны - в пятницу или субботу".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" отмечал, что вторая половина лета на юге России будет солнечной и жаркой. "Июль, август и сентябрь будут солнечными и по температуре воздуха в целом соответствующими климатической норме, по осадкам все будет в норме" - сказал Евгений Тишковец.