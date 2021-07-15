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15.07.2021 16:38
Рубрика: Страхование

Страховщики не намерены давать скидки по ОСАГО за добровольный техосмотр

Текст: Владимир Баршев
Страховщики считают, что отдельных скидок за пройденный в добровольном порядке техосмотр не будет. Возможно, некоторые страховые компании учтут это в рамках действующего тарифного коридора. Такую позицию озвучил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

По его словам, возможно, некоторые страховщики, которые увидят корреляцию в возможности ДТП и фактом прохождения техосмотра, будут учитывать это как тарифный фактор. Такая возможность уже существует.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Но РСА не фиксирует существенной зависимости между прохождением техосмотра и аварийностью автовладельца: из двух миллионов ДТП аварии с технически неисправными автомобилями происходят, по данным ГИБДД, примерно в двух тысячах случаев, и даже тут далеко не всегда доказано, что именно техническая неисправность стала причиной ДТП. То есть аварий по причине технической неисправности автомобиля меньше 0,1%.

Гораздо больше на тариф влияют стоимость запчастей на тот или иной автомобиль и частота аварий.

То есть владельцам машин, стоимость запчастей которых высока на рынке, рассчитывать на скидку за пройденный техосмотр не придется, как и тем, кто часто попадает в аварии по любым причинам, не связанным с техническим состоянием автомобиля.

Впрочем, даже при снижении стоимости полиса в рамках тарифного коридора вряд ли скидка на ОСАГО компенсирует затраты на техосмотр.

Ранее в МВД сообщили о передаче в правительство предложений о том, чтобы владельцы легковых машин и мотоциклов проходили техосмотр в добровольном порядке. Стимулировать их предлагалось скидками на ОСАГО и снижением ставки транспортного налога. Предложение связано с нехваткой пунктов техосмотра в регионах России. И исправления этой ситуации не предвидится.

Фото: waldemarus / iStock
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Транспортный налог устанавливается местными властями. Они вряд ли пожелают сокращать свои дорожные фонды за счет тех автовладельцев, которые прошли техосмотр в добровольном порядке.

В свою очередь с 1 марта 2022 года вступает в силу штраф за отсутствие техосмотра в размере двух тысяч рублей. Предполагается, что выявлять это нарушение будут камеры фотовидеофиксации в автоматическом режиме.