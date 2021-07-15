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Три неочевидные ошибки при зарядке смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
15.07.2021,  
12:01
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Многие из при зарядке смартфона следуют простой схеме: "разрядился аккумулятор - подзаряди его". Однако это правило работает не всегда - есть ситуации, когда зарядка может стать губительной для батареи, пишет Hi-tech Mail.ru.

Фото: istock

В каких случаях лучше воздержаться от заряда смартфона?

1. На холоде. При сниженной температуре емкость аккумулятора снижается, и если зарядить его полностью, то при отогревании может произойти перезаряд, чреватый вздутием батареи. Нужно дождаться, пока аппатат нагреется до комнатной температуры (но не класть его на батарею).

2. На жаре. В этом случае все реакции внутри аккумулятора ускоряются, и дополнительная зарядка также может привести к повреждению элементов. В этом случае также необходимо подождать прихода температуры в норму, не форсируя события.

3. Во время активного использования. При запуске "тяжелых" приложений и игр нагрузка на процессор и видеочип высока, и весь аппарат может начать нагреваться. Повышение температуры затронет и аккумулятор - вкупе с зарядкой это может быть крайне вредно для него.

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Также эксперты посоветовали не нагревать смартфон до температуры выше 45 градусов, не оставлять его на зарядке на всю ночь и стараться держать уровень зарядка в диапазоне 40-80 процентов. Для безопасной зарядки есть и другие рекомендации.

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