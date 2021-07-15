Указ главы Республики Тыва от 14 июля 2021 года № 231 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223"

В соответствии со статьей 7 Конституционного закона Республики Тыва от 4 января 2003 года № 97 ВХ-1 "О статусе Главы-Председателя Правительства Республики Тыва" и статьей 19 Закона Республики Тыва от 8 мая 2013 года № 1852 ВХ-1 "О нормативных правовых актах Республики Тыва" постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 года № 223 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 3:

а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"обеспечить маршрутизацию больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций, внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, провести своевременную корректировку схем их перепрофилирования, предусмотрев создание условий изолированного пребывания больных внебольничными пневмониями;";

б) в подпункте 15 цифры "48" заменить на "24";

в) подпункт 21 изложить следующей редакции:

"обеспечить медицинское сопровождение обсерватора для обеспечения соблюдения режима самоизоляции контактным лицам и иностранным гражданам, прибывающим для осуществления трудовой деятельности, также в целях отдыха и туризма, не имеющих возможности самостоятельно обеспечить режим самоизоляции на дому или по месту пребывания;";

г) дополнить подпунктом 23 следующего содержания:

"23) обеспечить работу круглосуточной "горячей линии" для прибывших граждан по телефону: 8 (39422) 3-08-08 при Правительстве Республики Тыва.";

2) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:

"5.1. временно ограничить до особого распоряжения одновременного присутствия в залах проведения церемонии государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке - не более 5 человек, включая ведущего церемонии и фотографа;

5.2. запретить участие в церемониях лиц группы риска: граждан 60+, беременных женщин, детей.";

3) в пункте 7:

а) в абзаце 8 слова ", с проведением полной дезинфекции помещений при возобновлении деятельности предприятий, организаций, учреждений, и создания условий для соблюдения комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер" исключить;

б) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

"1 .1) ввести временный запрет деятельности до особого распоряжения (за исключением работы ведомственных столовых, и продажи продукции на вынос) предприятий общественного питания (столовых, закусочных, кафе, баров, кафе-баров, банкетных залов, банкетных домов, ресторанов, клубных заведений, веранд, уличных веранд, террас, шатров);";

4) подпункт 5 пункта 7 изложить следующей редакции:

" 5) в иных предприятиях сферы услуг (торговля, бани, сауны, химчистка, ателье, ремонт и сервисное обслуживание, автомойка транспортных средств, офисы по предоставлению услуг связи, транспортного, бытового, банковского, консультационного и иных видов обслуживания населения), в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, обязательно:

- строгое соблюдение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер;

- обеспечение соблюдения потребителями, в том числе работниками, требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы);

- социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки в зале обслуживания и перед кассами, позволяющей соблюдать расстояние между посетителями не менее 1,5 метра;

- использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха с отметкой в рабочем журнале;

- обеспечение регулярного (каждые 2 часа) проветривания рабочих помещений;

- усилить режима текущей дезинфекции на объектах, на транспорте для перевозки продовольственного сырья и продуктов питания, частном общественном транспорте и такси, а также на иных местах массового пребывания людей (на объектах торговли и общественного питания, на объектах малого бизнеса в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта, услуг транспортного, бытового, банковского, консультационного и иных видов обслуживания населения).".

5) пункт 7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) совместно с Мэрией города Кызыла обеспечить контроль за организацией и проведением дезинфекции в крупных торговых центрах и комплексах, торговых базах в помещениях, сооружениях, в том числе камерной дезинфекции мягкого инвентаря и вентиляционных систем аэрозольным или "дымовым" способом";

6) пункт 9:

а) дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1) увеличить количество дополнительно предоставляемых транспортных средств для разгрузки пассажирского потока на городских и пригородных маршрутах;";

б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) приостановить услуги пассажирских перевозок на городских и пригородных маршрутах в период с 16 июля 2021 года по 18 июля 2021 года включительно. Провести предварительное информирование населения.".

7) пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:

"Работодателям (руководителям организаций и предприятий) обеспечить безопасную работу сотрудников и посетителей в период распространения новой коронавирусной инфекции. Предельное количество работников, которые могут одновременно находиться в одном помещении: до 50 кв.м - не более 5 человек; до 100 кв.м - не более 10 человек; до 200 кв.м - не более 25 человек; свыше 200 кв.м - не более 50 человек.

Социальная дистанция между работниками в производственных помещениях, нанесение сигнальной разметки на полу, осмотр работников на признаки респираторных заболеваний с проведением термометрии 1 раз в 4 часа. Регулярная влажная уборка производственных, служебных помещений и мест общественного пользования с применением дезинфицирующих средств. Дезинфекция каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники). Бактерицидные облучатели воздуха в помещениях с постоянным нахождением работников. Проветривание рабочих помещений каждые 2 часа. Обеспечение работников на рабочих местах масками, дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками и перчатками.";

8) пункт 13:

а) в подпункте 3 слова "и (или) сомнительных" исключить;

б) подпункт 6 пункта 13 изложить в следующей редакции:

" 6) Министерству внутренних дел по Республике Тыва, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Тыва, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 6.3, 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, и органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления Республики Тыва, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях", ежедневно направлять в Министерство общественной безопасности Республики Тыва информацию о составленных протоколах об административном правонарушении с указанием количества, даты составления, органа, составившего протокол и вынесенного решения.".

2. Внести в Обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения в период введения режима повышенной готовности на территории Республики Тыва, утвержденные Указом Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 г. № 223, следующие изменения:

1) в пункте 4:

а) в подпункте 1 после слов "детей" дополнить словами ", дискотек, танцполов, караоке, караоке-баров, ночных клубов;";

б) в подпункте 4 после слов "организаций" дополнить словами "(кружки, секции, практики и др.);";

в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) работу спортивных объектов, тренажеров, фитнес-залов, бассейнов, спа-салонов за исключением находящихся в гостиницах, для доступа постояльцев;";

г) подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) личный прием граждан в многофункциональных центрах, регистрационных центрах, центрах занятости населения в Республике Тыва по предоставлению государственных услуг в соответствии с законодательством о занятости населения.

Центрам занятости населения в Республике Тыва организовать регистрацию и прохождение перерегистрации граждан в качестве безработных в дистанционной форме.".

д) в подпункте 8 слова "в период с 23.00 до 06.00 час. по местному времени" исключить, после слова "ресторанами" дополнить словами ", террасами, верандами, пристройками";

2) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Оказание объектами общественного питания услуг, указанных в подпункте 8 пункта 4 приостановить до особого распоряжения";

3) в пункте 5:

а) абзацы первый и второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"1) объекты общественного питания (закусочные, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, столовые, кафе, кафетерии, придорожные кафе, рестораны) при условии:

- оказания услуг дистанционным способом, в том числе путем доставки или обслуживания на вынос без возможности употребления посетителями продукции предприятий общественного питания непосредственно в помещениях данных предприятий;";

б) подпункт 2 после слова "парикмахерской" дополнить словами "с обеспечением соблюдения потребителями, в том числе работниками, требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы), социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки в зале обслуживания и перед кассами, позволяющие соблюдать расстояния между посетителями не менее 1,5 метра, использование

в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха с отметкой в рабочем журнале, обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;";

в) подпункт 3 после слова "помещения" дополнить словами "при строгом соблюдении комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий;";

г) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) торговые объекты (супермаркеты, универсальные магазины, специализированные магазины, магазины, дискаунтеры, минимаркеты, гастрономы, павильоны, ларьки, киоски) при условии:

- генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств в конце рабочего дня, текущей влажной уборки с применением дезинфицирующих средств через каждые 2 часа, дезинфекции помещений, инвентаря;

- использование в помещениях оборудования по обеззараживанию воздуха с отметкой в рабочем журнале, обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

- обеспечения соблюдения потребителями, в том числе работниками, требований по использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские, гигиенические маски, респираторы), социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки, установленного режима работы и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).";

5) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1. Объекты общественного питания (столовые, буфеты), находящиеся в здании организаций (предприятий, гостиниц), осуществляющие организацию питания для работников организаций (предприятий), осуществляющих непрерывную деятельность, в том числе жизнеобеспечения, неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) возникновения угрозы, неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, также для постояльцев временного проживания в гостиницах осуществляют деятельность до особого распоряжения с учетом ограничений при условии:

соблюдения расстановки столов на расстоянии не менее 2 м., заполняемости зала обслуживания не более 50 процентов посадочных мест от проектной мощности обеденного зала, дистанцирования на расстоянии 1,5 метра друг от друга при самообслуживании потребителей.";

6) пункт 6:

а) в подпункте 1 слова "в срок до 31 июля 2021 года" заменить словами "до особого распоряжения";

б) в подпункте 2 слова "до 31 июля 2021 года" заменить словами "до особого распоряжения";

в) в подпункте 3 слова "до 31 июля 2021 года" заменить словами "до особого распоряжения";

г) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) запретить прием граждан в храмах, церквях, проведение мероприятий по богослужению и молебнам.".

3. Приложение № 2 изложить в следующей редакции:





"Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления Республики Тыва и их должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях"





I. Перечень органов исполнительной власти Республики Тыва, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.18 Закона Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" (далее - органы исполнительной власти Республики Тыва)

1. Министерство общественной безопасности Республики Тыва;

2. Министерство здравоохранения Республики Тыва;

3. Министерство экономики Республики Тыва;

4. Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок;

5. Министерство финансов Республики Тыва;

6. Министерство дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва;

7. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;

8. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва;

9. Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва;

10. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва;

11. Министерство культуры Республики Тыва;

12. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва;

13. Министерство образования и науки Республики Тыва;

14. Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва;

15. Министерство спорта Республики Тыва;

16. Министерство информатизации и связи Республики Тыва;

17. Министерство по внешнеэкономическим связям и туризму Республики Тыва;

18. Министерство юстиции Республики Тыва;

19. Служба по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Тыва;

20. Служба по финансово-бюджетному надзору Республики Тыва;

21. Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва;

22. Служба по тарифам Республики Тыва;

23. Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва;

24. Агентство по делам национальностей Республики Тыва;

25. Агентство по делам молодежи Республики Тыва;

26. Администрации городских округов и муниципальных районов.





II. Должностные лица органов исполнительной власти Республики Тыва

1. Руководитель органа исполнительной власти Республики Тыва;

2. Заместитель (заместители) руководителя органа исполнительной власти Республики Тыва;

3. Должностные лица органов исполнительной власти Республики Тыва, замещающие должности категории "руководители", "специалисты" главной, ведущей и старшей групп должностей государственной гражданской службы Республики Тыва.





III. Должностные лица органов местного самоуправления Республики Тыва

1. Председатель администрации муниципального образования Республики Тыва;

2. Заместитель (заместители) председателя администрации муниципального образования Республики Тыва;

3. Должностные лица администрации муниципального образования Республики Тыва, замещающие должности категории "руководители", "специалисты" главной, ведущей и старшей групп должностей муниципальной службы.





IV. Численность должностных лиц органов исполнительной власти Республики Тыва

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

5. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Тыва В.Ховалыг







