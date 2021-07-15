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15.07.2021 00:19
Рубрика: В мире

Тысячи греков вышли на акции против вакцинации в Афинах

Текст: Максим Макарычев

Более пяти тысяч греков, протестующих против вакцинации, некоторые из которых размахивали греческими флагами и деревянными крестами, собрались в Афинах в среду, чтобы выступить против программы вакцинации от коронавируса в Элладе. С лозунгами, обращенными к главе правительства "Прими вакцины и убирайся отсюда!", и призывая премьер-министра Кириакоса Мицотакиса уйти в отставку, протестующие сошлись у здания парламента, окруженные усиленными подразделениями полиции, сообщает Reuters.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Акция протеста в среду была самым большой в количественном отношении акцией протеста против вакцинации. Между тем, недавний опрос, проведенный Pulse для Skai TV, показал, что большинство греков заявили, что уже привились или намерены сделать это. Также более половины опрошенных высказались за обязательную вакцинацию для некоторых слоев населения. Около 41 процента греков полностью вакцинированы. В понедельник правительство распорядилось об обязательной вакцинации медицинских работников и персонала домов престарелых после резкого роста числа новых случаев заражения COVID-19 в середине жизненно важного туристического сезона.

"Каждый человек имеет право выбирать. Мы выбираем то, что правительство выбирает не за нас, - сказал Файдон Воволис, кардиолог, который поставил под сомнение научные исследования масок для лица и вакцины. Врач возглавляет движение "Снова бесплатно", которое организовало акцию протеста. Воволис сказал, что создал группу в ответ на "жесткие меры правительства" по сдерживанию распространения вируса.

Протестные акции в отношении политики правительства довольно широко распространены в Греции, и в последние месяцы в стране прошло несколько подобных акций по различным вопросам, от нового закона о труде до последней военной кампании Израиля в Газе.

В стране с 11-миллионным населением более 444 700 человек были инфицированы с начала пандемии, и 12 782 человека скончались. В среду власти зарегистрировали около трех тысяч новых случаев заражения.

В мире Европа Греция Вакцинация от коронавируса

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