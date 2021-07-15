В России стартовал конкурс по поддержке исследований искусственного интеллекта

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о запуске конкурса по поддержке исследовательских центров по искусственному интеллекту. В рамках мероприятия смогут получить гранты университеты и научные организации.

Координировать конкурсный отбор будет Аналитический центр при правительстве. Всего на эти цели предусмотрено около 7 млрд рублей, из которых 30% обеспечат внебюджетные источники. Получателей поддержки определит рабочая группа под председательством Чернышенко в начале октября 2021 года.

"Гранты будут выдаваться под широкий спектр проектов в сфере ИИ - от создания системного ПО для анализа и верификации отечественных систем, основанных на применении технологий ИИ, до разработки решений для приоритетных отраслей", - уточнил вице-премьер.

По его словам, в 2021 году 6 таких центров получат поддержку общим объемом около 900 млн рублей.