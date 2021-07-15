В Сбербанке предупредили о мошенничестве с выплатами на школьников

Телефонные мошенники могут устроить атаку на россиян в связи с новыми выплатами семьям с детьми школьного возраста. Об этом рассказала директор дивизиона "Забота о клиентах" Сбербанка Елена Левина.

О новых мерах поддержки сообщил президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию. С 16 августа выплаты в размере 10 тысяч рублей начнут получать семьи, где есть дети в возрасте от 6 до 18 лет. Заявки подали уже более 8 миллионов семей.

Левина рассказала, что мошенники "пытаются перевернуть и использовать" любые выплаты от государства, поэтому возможен всплеск мошенничеств. Сбербанк готовится к наплыву звонков от россиян для консультаций по этим выплатам, передает РИА Новости.