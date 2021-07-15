В Совфеде связали отставку Авакова с визитом помощника госсекретаря США

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ушел в отставку без каких-либо видимых оснований, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

13 июля глава украинского правоохранительного ведомства написал заявление об отставке, о чем сообщил в соцсетях. В четверг Верховная рада его поддержала.

"Это произошло неожиданно и резко, и оснований не было", - сказал Джабавов ТАСС.

Сенатор обратил внимание на то, что это произошло сразу после приезда на Украину помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, который прибыл в Киев 12 июля. По мнению законодателя, таким образом Аваков хочет дистанцироваться от президента Украины Владимира Зеленского.

"Будет ли он строить какую-то свою политическую карьеру, трудно сказать, но в любом случае это произошло неожиданно", - отметил Владимир Джабаров. По его оценке, "как министр внутренних дел Аваков справлялся со своей работой и держал всех в тонусе".

Аваков возглавил министерство внутренних дел Украины в феврале 2014 года на фоне "майданной революции". Он оказался одним из немногих политиков из команды Петра Порошенко, которые задержались в кабмине с приходом на президентский пост Зеленского.