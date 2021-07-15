Верховная рада утвердила отставку Авакова с поста главы МВД Украины

Верховная рада утвердила отставку главы МВД Украины Арсена Авакова. Как сообщает портал strana.ua, во время голосования в четверг его уход с поста поддержал 291 нардеп.

Ранее глава правоохранительного ведомства написал заявление об отставке, о чем сообщил в соцсетях. В соответствии с украинским законодательством это решение должен был одобрить парламент.

Аваков возглавил министерство внутренних дел Украины в разгар "майданной революции" - в феврале 2014 года. Он один из немногих украинских политиков из команды Петра Порошенко, которые задержались в кабмине с приходом на пост президента Владимира Зеленского.