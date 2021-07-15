Virgin Galactic разыграет два билета на рейс в космос

Компания Virgin Galactic, которая в июле успешно осуществила первый суборбитальный полет своего корабля Unity, разыгрывает два билета на коммерческий рейс в космос, запланированный на начало 2022 года. Победитель также отправится на экскурсию по космопорту, которую проведет владелец Virgin Galactic Ричард Брэнсон.

Заявки на участие принимаются до первого сентября, а победитель будет объявлен 29 сентября, пишет РИА Новости. Отмечается, что участие бесплатное, однако если участник хочет повысить шанс выигрыша, ему придется внести определенную плату. Все собранные средства будут пожертвованы некоммерческой организации, которая занимается "расширением доступа к космосу".

Напомним, 11 июля Ричард Брэнсон вместе с командой из пяти человек совершил экспериментальный полет на высоту около 90 километров (к линии Кармана, считающейся границей стратосферы Земли и космоса) на борту аппарата Unity-22. Там экипаж на несколько минут смог ощутить невесомость. После этого аппарат совершил посадку на территории частного космодрома в штате Нью-Мехико.