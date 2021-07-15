Вирусологи: После вакцинации от COVID-19 человек не заразен для окружающих

Возможное появление после вакцинации симптомов, похожих на проявления гриппа, не является признаком того, что человек заразен. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И Марциновского Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев.

Он пояснил, что ни в одной вакцине нет живого коронавируса. Он либо инактивирован, либо это его ослабленный фрагмент, вставленный в аденовирус, пишет ТАСС. По словам Лукашева, температура, слабость, миалгия и другие симптомы "являются всего лишь нормальной внутренней реакцией организма на фрагменты микроорганизма и свидетельствует о том, что иммунная система правильно воспринимает введенную прививку".

Врач-вирусолог Виктор Ларичев рассказал, что человек может быть заразен после прививки только в том случае, если он пришел на вакцинацию уже заболевшим, и это не было установлено. В таком случае, после введения препарата его заразность сохраняется.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко напомнил, что вакцина от коронавируса помогает защититься от тяжелых осложнений. По словам министра, после вакцинации заболели не более 2,5% привитых, причем большинство - в период формирования иммунитета, который длится несколько недель после второй прививки. "Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19", - подчеркнул министр.