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15.07.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen подготовил новый купе-седан для массового потребителя

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: autohome.com.cn Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn

В Китае с 2014 года Volkswagen предлагает среднеразмерный купе-седан Lamando. Построенный на современной платформе MQB и с оригинальным дизайном, он является своего рода альтернативой Volkswagen CC, но подешевле и попроще. И VW непроизвольно раскрыл внешний облик Lamando следующего поколения - его фото без какой-либо маскировки утекли через базу данных минпрома КНР.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Новый Lamando опирается на модернизированную платформу Volkswagen MQB Evo. Длина, ширина и высота машины - 4784, 1831 и 1469 мм соответственно, колесная база - 2731 мм. Экстерьер седана характеризуют динамичный профиль и неожиданно смелое оформление носовой части - с большими каплевидными фарами и широким "зевом" воздухозаборника.

Технические характеристики и цены будут объявлены после презентации, которая состоится через несколько недель. Пока наверняка можно утверждать, что Lamando сохранит в линейке версию со 150-сильным двигателем 1.4 TSI.

Фото: autohome.com.cn
#Volkswagen