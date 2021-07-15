Volkswagen подготовил новый купе-седан для массового потребителя

В Китае с 2014 года Volkswagen предлагает среднеразмерный купе-седан Lamando. Построенный на современной платформе MQB и с оригинальным дизайном, он является своего рода альтернативой Volkswagen CC, но подешевле и попроще. И VW непроизвольно раскрыл внешний облик Lamando следующего поколения - его фото без какой-либо маскировки утекли через базу данных минпрома КНР.

Новый Lamando опирается на модернизированную платформу Volkswagen MQB Evo. Длина, ширина и высота машины - 4784, 1831 и 1469 мм соответственно, колесная база - 2731 мм. Экстерьер седана характеризуют динамичный профиль и неожиданно смелое оформление носовой части - с большими каплевидными фарами и широким "зевом" воздухозаборника.

Технические характеристики и цены будут объявлены после презентации, которая состоится через несколько недель. Пока наверняка можно утверждать, что Lamando сохранит в линейке версию со 150-сильным двигателем 1.4 TSI.