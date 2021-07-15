Захарова оценила планы США эвакуировать помогавших им афганцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала писателя-сатирика Михаила Жванецкого, комментируя решение властей США начать эвакуацию помогавших им афганцев.

Как написала дипломат в своем Telegram-канале, вспомнился Жванецкий: "Отрегулировал. Все вот так - хоть не приходи, полный порядок". По словам Захаровой, американцы такую демократию в Афганистане отрегулировали, что хоть народ вывози, "и не приходи, все вот так".

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что эвакуация афганцев, помогавших американцам, начнется в последнюю неделю июля. По ее словам, афганские переводчики, которые работали с военными США, будут вывезены в третьи страны на время проработки вопроса об их переезде в Америку, пишет РИА Новости.

Президент США Джо Байден назвал срок окончательного вывода американских войск из Афганистана - 31 августа 2021 года. "Мы отправились в Афганистан не для того, чтобы строить нацию", - заявил Байден, призвав лидеров республики собраться вместе, чтобы предотвратить гражданскую войну. По его словам, "афганцы сами должны принимать решения о будущем своей страны".