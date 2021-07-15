Звезда Николая Баскова засияла на фестивале "Славянского базара в Витебске"

Еще одна комета засверкала на фестивальном небосклоне праздничного Витебска. На городской площади, информирует 15 июля БЕЛТА, шквалом аплодисментов встретили гости и участники "Славянского базара" рождение рядом с Летним амфитеатром именной звезды давнего друга международного фестиваля - Николая Баскова, который стал очередным лауреатом специальной награды президента Беларуси.

Примечательно, отмечают обозреватели, что имя российского певца тесно соседствует на площади Звезд с именем Филиппа Киркорова, с которым исполнителя связывает крепкая дружба.

Натуральный блондин российской эстрады, констатирует агентство, питает особую привязанность к белорусскому форуму искусств, который многое дал ему в творческом плане. "Это большая честь для меня", - признался растроганный певец. "Славянский базар в Витебске", по его словам, занимает в его жизни особое место. "Это история моего начала, мой первый фестиваль", - пояснил Басков, напомнив, что именно на витебской прославленной сцене состоялось его боевое крещение. "Здесь появилась и моя третья именная звезда: одна заложена в Москве, вторая - в Крыму, и вот теперь она зажглась в том месте, с которого я начинал как артист", - добавил прославленный вокалист.

Специальную награду Александра Лукашенко "Через искусство - к миру и взаимопониманию" певцу вручил министр культуры республики Анатолий Маркевич. "Вы являетесь человеком, который вносит огромный вклад в развитие современного музыкального искусства и вписал свое имя в историю фестиваля. Обладая уникальным, золотым голосом, вы завораживаете миллионы своих поклонников и зрителей. Поверьте, что в нашей Синеокой вас всегда ждут, ценят и любят", - подчеркнул министр культуры.