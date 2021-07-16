Автодилеры объяснили рекордный рост автокредитования

Автокредитование достигло рекордных показателей в первом полугодии на фоне рекордной распродажи имевшихся автомобилей, рассказали "РГ" представители авторынка.

Ранее газета "Ведомости" сообщила о рекордных объемах автокредитования в первом полугодии. В частности, россияне купили в кредит 416 тысяч автомобилей, что на 52% больше, чем в первом полугодии 2020 года, и на 29% выше рекорда 2019 года. При этом, как рассказывали "РГ" участники авторынка, в этот период ощущалась нехватка автомобилей.

"В первом полугодии на рынке присутствовал и продолжает присутствовать дефицит автомобилей, но это касается скорее самых доступных и топовых комплектации", - отметили в пресс-службе ГК "Автодом". То есть клиент, придя в автосалон, все же мог купить автомобиль, но возможно не совсем в той комплектации или вариации, в которой ему хотелось бы, уточнили в компании.

"Доля продаж автомобилей в кредит занимает более 50%, по некоторым брендом эта цифра доходит до 70-80%. Поэтому вслед за ростом продажи автомобилей показатели по автокредитованию также увеличились", - отметили в компании.

На рост объема выданных кредитов также влияет удорожание автомобилей, которое за год составило от 15% до 25% в зависимости от марки, добавляет директор департамента финансовых услуг ГК "АвтоСпецЦентр" Дмитрий Мольков. По его словам, рынок мог бы вырасти еще сильнее, если бы автомобили были в наличии. При этом рост кредитной доли наблюдается во всех ценовых сегментах. Лидерами по кредитной доле в ГК "АвтоСпецЦентр" стали Porsche, Kia, Mazda, Nissan. Продажи поддерживали автопроизводители. Кредитные программы от автопроизводителей с привлекательными условиями в ситуации удорожания автомобилей делали покупку в кредит наиболее экономически целесообразной для клиентов, указывает Мольков.

В компании Fresh Auto отметили, что 32% всех проданных автомобилей, как новых, так и с пробегом, были проданы в кредит. "Примечательно, что на рынке выросла и средняя сумма займа на покупку авто. С 2016 года она возросла на 60% и в настоящий момент составляет 1,03 млн рублей", - говорит руководитель подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарья Тимченко.

Причиной этому стали не только рост цен на новые и подержанные автомобили, но и дефицит доступных авто массового сегмента и базовых комплектаций практически во всех автомобильных классах, говорит она. Потому россияне брали кредит на покупку более оснащенных и дорогих авто, либо отдавали предпочтение представителям вторичного рынка.

Кроме того, одной из причин рекордного автокредитования в первом полугодии 2021 года стало действие программ господдержки, хоть и непродолжительное. С января по февраль действовали такие программы льготного кредитования, как "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", лизинговые предложения "Свое дело", "Российский тягач" и "Льготный лизинг", говорит Тимченко.