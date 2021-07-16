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Рубрика: В мире

Байден заявил, что будет скучать по Ангеле Меркель

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 15 июля 2021 г. Фото: AFP/SAUL LOEB Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 15 июля 2021 г. Фото: AFP/SAUL LOEB
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 15 июля 2021 г. Фото: AFP/SAUL LOEB

Президент США Джо Байден будет скучать по Ангеле Меркель, когда она уйдет в отставку с поста федерального канцлера Германии. Об этом американский лидер заявил во время совместной с Меркель пресс-конференции в Вашингтоне.

Фото: AP Photo / Susan Walsh
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"Я буду скучать по вам на наших саммитах. Я действительно буду скучать", - цитирует РИА Новости Байдена. Он добавил, что Меркель, которая с 2005 года занимает пост канцлера, знает Белый дом не хуже его самого.

Ранее во время визита в Университет Джонса Хопкинса в Вашингтоне Меркель пофантазировала, каким будет ее первый день после ухода с поста канцлера. По привычке она будет думать, что ее ждет в этот день, а потом быстро поймет, что теперь эти задачи выполняет другой человек. "Думаю, мне это очень понравится", - отметила политик.

Еще в 2018 году Меркель заявила, что нынешний срок на посту канцлера станет для нее последним и что она уйдет в отставку после выборов в сентябре 2021 года.

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