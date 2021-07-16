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16.07.2021 11:04
Рубрика: Легковые авто

BMW показала прототип 7 Series из 90-х. Огромные "ноздри" родом оттуда

Текст: Константин Руссов

Компания BMW опубликовала видео, в котором дизайнер Джоджи (Дзёдзи) Нагасима, который разрабатывал 3 Series (E36 и E90), 5 Series (E39) и Z3 Roadster, рассказал о прототипе ZBF-7e - предвестнике будущего флагмана 7 Series.

Фото: motor1.com
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Секретный прототип на видео заметно крупнее, чем выпускавшийся в те годы BMW 7 Series (E38), и намного инновационнее: на концепте вместо зеркал заднего вида установлены почти незаметные камеры, ручки дверей - выдвижные, а в салоне есть персональный компьютер.

Ещё одна особенность прототипа, которую нельзя не отметить - большая, вертикально ориентированная решётка радиатора. Нагасима не обошёл вниманием тот факт, что BMW ZBF-7e оснащён уникальными колёсами: в 90-е годы максимальный диаметр был 19 дюймов, поэтому шины для прототипа изготавливались индивидуально.

Случайность это или закономерность, но в BMW угадали несколько интерьерных трендов наших дней: единый блок с мультимедиа и приборной панелью и дефлектор длиной почти во всё торпедо. Центральная консоль похожа на уродливый комод, но за обилие электроники этот дизайнерский "изыск" можно простить.

О моторе, которым оснащён BMW ZBF-7e, не упоминается.

По словам Джоджи Нагасимы, прототип был по достоинству оценён членами правления BMW, но почему его не довели до конвейера или хотя бы не представили в качестве концепта публике - вопрос. Но многие решения были реализованы на серийных машинах марки позднее.

#BMW