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16.07.2021 08:36
Рубрика: Легковые авто

Chery зарегистрировал в России внешний облик бюджетного кроссовера

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Роспатент Фото: Роспатент
Фото: Роспатент

Китайская Chery Automobile запатентовала в России внешний вид субкомпактного кроссовера Tiggo 2 Pro, который в ближайшие недели планирует вывести на наш рынок. Охранный документ на дизайн модели содержится в свежей выгрузке Роспатента.

Фото: Пресс-служба Chery
Chery может начать продажи электромобилей в России

Chery Tiggo 2 Pro будет позиционироваться как недорогая модель, по длине машина сопоставима с Lada Xray - 4,2 м.

В мае производитель получил российское Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на этот автомобиль. Из него следует, что для новинки будут доступны два двигателя на выбор: 1,0-литровая "турботройка" (102 л.с. и 150 Нм) и "атмосферник" объемом 1,5 литра (106 л.с. и 135 Нм).

Каждый из моторов в базе сочетается с пятиступенчатой "механикой". За доплату предложат четырехскоростной "автомат" для 1.5 и вариатор - для 1.0. Привод - только передний, трансмиссия 4x4 не предусмотрена в принципе.

Chery Tiggo 2 Pro является обновленной версией Tiggo 2, который выпускается с 2016 года и до 2020-го продавался в России. Тот, в свою очередь, был модернизированной версией Chery Very (A13) 2008 года.

Продажи Tiggo 2 Pro должны стартовать в РФ в течение нескольких недель, цены пока неизвестны. В Китае модель предлагается под именем Tiggo 3X, там его стоимость в пересчете на рубли берет начало от примерно 690 тысяч за исполнение с механической КП, и от 790 за машину с вариатором.

Фото: Роспатент