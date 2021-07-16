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16.07.2021 10:07
Рубрика: В мире

Число погибших от наводнения в Бельгии выросло до 12 человек

Текст: Диана Ковалева

В Бельгии в результате наводнения погибли уже 12 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил местный телеканал RTBF.

Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
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Шесть человек погибли в городе Вервье, двое - в Шофонтене, один человек погиб в Пепенстере, один - в Айвайле, еще один - в Филиппвиле, а один 50-летний местный житель утонул в подвале своего дома в Эйпене. Среди пропавших без вести значится в том числе 15-летняя девочка - ее унесло течением реки в провинции Люксембург.

В результате наводнения, причиной которого стали сильнейшие дожди, разрушенными оказались сотни бельгийских частных домов и несколько мостов, были затоплены жилые здания и дороги. Более 20 тысяч человек остаются без электричества. Власти некоторых населенных пунктов призвали местных жителей покинуть дома, а в Валонии было приостановлено железнодорожное сообщение. В результате непогоды была нарушена работа электро-, газовых и телефонных сетей, приостановлена доставка почты.

Бельгийские военные сейчас проводят эвакуацию населения в наиболее пострадавших районах. На данный момент дожди на большей части территории страны прекратились.

Разрушительная стихия обрушилась и на Германию - там число жертв наводнения увеличилось до 80 человек.

В мире Европа Бельгия

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