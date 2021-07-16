Число жертв наводнения в Германии выросло до 80

В результате разрушительного наводнения на западе Германии погибли минимум 80 человек. Об этом пишет Bild со ссылкой на полицию в Кобленце.

Сообщается, что в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия погибли не менее 30 человек, а в Рейнланд-Пфальце - не менее 50. В правоохранительных органах заявили, что опасаются роста числа жертв.

Напомним, ранее журнал Focus со ссылкой на полицию и власти земель Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц сообщал, что число жертв "наводнения века" на западе Германии выросло до 58. На этих территориях объявлено чрезвычайное положение. Власти округа Арвайлер на западе ФРГ заявляли, что не имеют информации о местонахождении более тысячи человек.

Причиной наводнения стали непрерывные ливни, вызванные циклоном. Из-за них вышли из берегов притоки Рейна.