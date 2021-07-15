СМИ: Число жертв наводнения на западе Германии выросло до 58

Число жертв "наводнения века" на западе Германии выросло до 58. Об этом сообщает Focus online со ссылкой на полицию и власти двух земель - Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, которые в течение всего дня уточняли списки погибших. Так, министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Рогер Левентц признал, что спасатели за последние часы извлекли тела еще 9 человек.

Ранее было подтверждено, что погибли 19 жителей района Арвайлер, где ситуация особенно драматична, и 20 человек из округи Кельна. Люди оказались запертыми "большой водой" в своих домах, некоторые погибли в подвалах. Во время спасательной операции утонули двое пожарных. Пропавшими без вести считаются около 70 человек, но это не точно, ведь многие регионы отрезаны от суши, там не работает электричество (без него к утру 15 июля остались 200 тысяч немцев), мобильная связь и интернет.

"Мы не знаем, находились ли эти люди у себя, ютились у знакомых или были в отпуске", - признал министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Рогер Левентц. "За сорок лет я не припомню ничего подобного", "Разрушения такие, как будто тут бомбу сбросили", - делятся шокированные местные жители. На видео, снятых очевидцами, можно видеть, как по улицам плавают машины и даже дома. В СМИ попали драматичные кадры, на которых людей поднимают на вертолетах с крыш домов или кемпингов. Других вывозили на лодках и надувных трапах. "Приходилось действовать спонтанно, экспромтом", - говорят спасатели в городе Золинген. Во многих регионах пришлось объявить чрезвычайную ситуацию и начать экстренную эвакуацию жителей из-за угрозы прорыва плотин.

Стихия обрушилась на запад ФРГ после непрерывных ливней, вызванных циклоном. Из-за них вышли из берегов притоки Рейна. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования семьям погибших и оставшихся без крова и признала, что шокирована масштабами катастрофы.