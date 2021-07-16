Число жертв наводнений в Германии возросло до 94

Число погибших в результате разрушительных наводнений в Германии продолжает неумолимо расти. По последним данным, их насчитывается по меньшей мере 94 человека: 43 жертвы были найдены в земле Северный Рейн - Вестфалия, а в земле Рейнланд-Пфальце - 51 человек. Такие данные приводит новостное агентство DPA со ссылкой на региональные власти.

Кроме того, без вести пропавшими числятся порядка 1,3 тысячи человек.

По информации издания Bild, число погибших от стихи может возрасти, так как не все жители успели покинуть затопленные районы: многие граждане остались заперты в своих домах. В настоящее время спасатели эвакуируют пострадавших на лодках.

Напомним, ливни продолжаются на западе и юго-западе ФРГ с понедельника, став в последствии причиной наводнения. Из берегов вышли притоки Рейна, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Эрфт и Киль. Больше всего от удара стихии пострадали земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.