На западе Германии после наводнения пропали более 1,3 тысячи человек

Власти округа Арвайлер на западе ФРГ (земля Рейнланд-Пфальц) не имеют информации о местонахождении более тысячи человек после сильных наводнений в регионе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"В настоящее время исходим из того, что есть около 1,3 тысячи пропавших", - цитирует ТАСС сообщение. Отмечается, что в одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер утром было около тысячи вызовов, продолжаются спасательные операции. По данным властей, обстановка сложная и делать окончательные выводы относительно ситуации пока невозможно.

Ранее сообщалось, что число жертв "наводнения века" на западе Германии выросло до 58. Люди оказались запертыми "большой водой" в своих домах, некоторые погибли в подвалах. Во время спасательной операции утонули двое пожарных. Генеральное консульство РФ в Бонне выясняет, есть ли россияне среди тех, кто пострадал в результате масштабных наводнений в землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, где местные власти объявили чрезвычайное положение.

Стихия обрушилась на запад ФРГ после непрерывных ливней, вызванных циклоном. Из-за них вышли из берегов притоки Рейна. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования семьям погибших и оставшихся без крова и признала, что шокирована масштабами катастрофы.