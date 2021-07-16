Jeep выпустит внедорожник меньше Renegade. Он будет электрическим

Кристиан Менье, возглавляющий Jeep, намекнул, что в будущем модельный ряд компании будет расширен, в том числе за счёт кроссовера меньшего размера, чем существующий Renegade, сообщает Autoexpress.co.uk.

Шеф-дизайнер Jeep Марк Аллен на вопрос о расширении существующей линейки моделей ответил, что компания "смотрит за пределы этих проектов", имея в виду Renegade и самый большой Jeep Wagoneer. Правда, потом ретировался:

"Renegade - представитель B-сегмента, и очевидно, что возможна ещё более компактная модель, а что касается Wagoneer, то, вероятно, такого огромного чудовища не будет".

Также, по словам Аллена, есть ещё несколько ниш, в которых компания могла бы представить новые модели.

Менье заявил, что к 2025 году Jeep будет выпускать по одной электрической модели в каждом из сегментов. Это означает, что новый субкомпактный внедорожник создадут на платформе STLA Small (CMP) от Stellantis, что будет роднить его с новинкой от Alfa Romeo - электрическим "паркетником" Brennero, и первым в мире электрическим маслкаром от Dodge, появление которого запланировано на 2024 год.