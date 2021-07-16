Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.07.2021 08:02
Рубрика: Легковые авто

Jeep выпустит внедорожник меньше Renegade. Он будет электрическим

Текст: Константин Руссов
Фото: www.autoexpress.co.uk Фото: www.autoexpress.co.uk
Фото: www.autoexpress.co.uk

Кристиан Менье, возглавляющий Jeep, намекнул, что в будущем модельный ряд компании будет расширен, в том числе за счёт кроссовера меньшего размера, чем существующий Renegade, сообщает Autoexpress.co.uk.

Фото: Пресс-служба Mahindra.
Mahindra, выпустившая клон Wrangler, подала ответный иск к Jeep

Шеф-дизайнер Jeep Марк Аллен на вопрос о расширении существующей линейки моделей ответил, что компания "смотрит за пределы этих проектов", имея в виду Renegade и самый большой Jeep Wagoneer. Правда, потом ретировался:

"Renegade - представитель B-сегмента, и очевидно, что возможна ещё более компактная модель, а что касается Wagoneer, то, вероятно, такого огромного чудовища не будет".

Также, по словам Аллена, есть ещё несколько ниш, в которых компания могла бы представить новые модели.

Менье заявил, что к 2025 году Jeep будет выпускать по одной электрической модели в каждом из сегментов. Это означает, что новый субкомпактный внедорожник создадут на платформе STLA Small (CMP) от Stellantis, что будет роднить его с новинкой от Alfa Romeo - электрическим "паркетником" Brennero, и первым в мире электрическим маслкаром от Dodge, появление которого запланировано на 2024 год.

#Jeep