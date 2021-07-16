Как Федор Конюхов на Северном полюсе в одиночку встретит атомный ледокол

Известный путешественник и предприимчивый человек, уроженец Запорожья и потомок архангельских рыбаков-поморов Федор Конюхов в июле 2021 года на Северном полюсе в одиночку встретит "50 лет Победы".

А перед этим его и проводит. С макушки Земли обратным курсом в Мурманск проводит атомный ледокол под таким названием.

Фото: Александр Емельяненков/РГ

На этом же ледоколе, вместе с группой российских туристов, сумевших купить недешевое путешествие на Северный полюс, Федор Конюхов туда и прибыл, проведя в комфортабельной каюте на правах специального гостя не скучные шесть дней.

Искатель приключений, опытный мореход, альпинист и воздухоплаватель, уже трижды покоривший СП - в одиночку и в группе, в этот раз переместился из Мурманска в символическую точку с координатами 90°00′00″ северной широты без всякого риска и мышечных усилий.

Неугомонный Конюхов доставлен туда на борту атомного ледореза вместе с придуманной специально для него палаткой и другим ледовым скарбом, включая продукты питания, мольберт, незамерзающие краски и современное оборудование, переданное Институтом океанологии РАН "для научных наблюдений во время дрейфа".

Дрейфа, как объявлено, двухнедельного и по его, Федора Конюхова, индивидуальной программе в год приближающегося личного 70-летия.

На странице путешественника в Сети сказано, что в ходе одиночной полярной экспедиции он будет "изучать интенсивность таяния арктических льдов и маршруты их дрейфа". А "свободное от исследований время" планирует посвятить творчеству "и создать серию живописных работ, посвященных красоте арктической природы".

Перед выходом из Мурманска сам путешественник заявил, что еще займется "сбором данных по уровню концентрации микропластика" - все для того же Института океанологии. "Я впервые совершаю одиночную полярную экспедицию и посвящаю её проекту "Чистая Арктика", - сказал Конюхов. - Представлять этот проект - большая ответственность для меня".

Не станем цепляться к словам и анализировать научную ценность такого предприятия. Воздержимся сегодня от этих вопросов и поговорим о том, какие риски ожидают путешественника в этот раз.

Неожиданное разрушение льдины прямо под спецпалаткой? Это вряд ли.

Отказ приборов и потеря связи с внешним миром? На такой случай соломки подстелили: у Конюхова на льдине будут дублирующие средства связи и даже спутниковые датчики, способные отследить дрейф полярной мини-станции при ее работе в автономном режиме.

Позвонить маме с Северного полюса? Теперь это возможно. Фото: Александр Емельяненков/РГ

А вот непрошенный гость-абориген в образе белого медведя - вероятность куда более серьезная. Но Федор Филиппович в этих делах человек опытный, и о средствах самообороны заранее позаботился.

Пропитание? Того, что доставили на борту ледокола и выгрузили на льдину, на две недели хватит с избытком.

А почему весь дрейф только две недели? PR-агенты и помощники Конюхова в его штабе на берегу, да и сам он эту тему как бы ненароком обходят. А нам скрывать нечего.

Две недели или чуть меньше - это промежуток между двумя плановыми рейсами атомного ледокола "50 лет Победы" на Северный полюс с туристами в июле-августе 2021 года. Даты известны и были объявлены заблаговременно: 10 - 22 июля и 21 июля - 3 августа.

С первым рейсом Федора Конюхова привезли и выгрузили на лед в условной точке географического полюса.

Фото: Александр Емельяненков/РГ

Со следующим - примерно там же и заберут. Дрейф, как сообщается в PR-релизе, "может составить 100 км".

Может. А может и не составить.

Судя по тому, как опытный полярный капитан Дмитрий Лобусов водит атомоход "50 лет Победы" в туристические туры на Северный полюс и обратно по своим же следам - уж пробитым каналам во льду, обстановка в это время года тут стабильная.

Фото: Александр Емельяненков/РГ

Подвижка ледовых полей незначительная, а сам ледокол на такой "прогулке" в буквальном смысле отдыхает. Его машины работают на 40-50, максимум - 60 процентов мощности.

Фото: Александр Емельяненков/РГ

Это вам не Восточно-Сибирское море, море Лаптевых и Берингов пролив в начале и под занавес навигации, когда многометровые паковые льды сбиваются в одно - до горизонта! - вздыбленное поле, абсолютно непроходимое для кораблей и большинства ледоколов.

Вот там от капитана и всей команды ледокола требуется высочайшее мастерство и профессиональная слаженность.

Такие "сюрпизы" на трассах в Арктике не редкость. Фото: dmitry-v-ch-l.livejournal.com

Как это бывает, лучше, чем сам Дмитрий Лобусов в своем "Живом журнале", вряд ли расскажешь.

В полярную ночь судоводителям изредка помогает Луна. Фото: dmitry-v-ch-l.livejournal.com

Когда Луны нет, а двигаться надо… Фото: dmitry-v-ch-l.livejournal.com

А Северный полюс в середине июля и начале августа - это подтаявший снег на голубом льду и, если повезет с погодой, ослепительное солнце почти круглые сутки.

Фото: Александр Емельяненков/РГ

Может, конечно, и метель задуть. Или, что более вероятно, дождь пойти.

Фото: Александр Емельяненков/РГ

Но купанию в проруби даже это не помеха,

Фото: Александр Емельяненков/РГ

если рядом - стоящий на ледовом якоре атомный ледокол, гигантский и надежный "как весь российский флот".

Фото: Александр Емельяненков/РГ

А если рядом ледокола нет, и ты на льдине один-одинешенек - тогда какое купание?

Фото: Александр Емельяненков/РГ

Только картины писать и по приборам за дрейфом следить. До ближайшей суши тысяча миль, да и там живого человека не сыщешь.

Фото: Александр Емельяненков/РГ

Разве что нечаянно повезет - богатые туристы из Европы-Норвегии на своем ледоколе к островам Земли Франца-Иосифа забредут. Или - военные учения под названием "Умка-2" неожиданно начнутся…

Эпизод учений "Умка": АПЛ Северного флота пробили лед и всплыли у Земли Франца-Иосифа. Фото: mil.ru

Словом, надежда у Федора Конюхова сейчас одна - на "50 лет Победы". Да на свой GPS-навигатор, способный определять координаты льдины и передавать их в штаб на берегу или прямо вахтенному штурману на мостике ледокола.

А там, в команде под началом Дмитрия Лобусова, свое дело знают.

Наша справка

Федор Конюхов уже 5 раз достигал Северного полюса

1988 - участник трансарктической лыжной экспедиции "Полярный мост" по маршруту СССР - Северный полюс - Канада в составе международной группы при поддержке газеты "Комсомольская правда". Старт 3 марта с Северной Земли: остров Средний, мыс Арктический. Группа достигала Северного полюса 24 апреля. Финишировала в Канаде, на острове Уорт Хант, 1 июня. Время в пути - 91 день. Руководитель экспедиции - Дмитрий Шпаро.

1989 - участник первой российской автономной экспедиции "Арктика" под руководством Владимира Чукова к Северному полюсу. Старт - 4 марта с архипелага Северная Земля, остров Шмита. Экспедиция достигла Северного полюса 6 мая.

1990 - первый в истории России одиночный поход на лыжах к Северному полюсу. 3 марта стартовал с мыса Локоть на острове Средний (Северная Земля). Достиг полюса 8 мая. Время в пути - 72 дня.

2013 - совместно с Виктором Симоновым (Республика Карелия, Петрозаводск) совершил экспедицию на лыжах и собачьей упряжке по маршруту Северный полюс - Канада (остров Уорт Хант). Старт - 6 апреля, финиш - 20 мая. В пути - 46 суток.

В 2018 году в качестве почетного гостя посетил Северный полюс на борту атомного ледокола "50 лет Победы".