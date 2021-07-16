Кардиологи указали на два внешних признака больного сердца

Кардиологи из Великобритании рассказали, как состояние рук указывает на ишемическую болезнь сердца. Последнюю медики считают одной из основных причин развития сердечного приступа.

Одним из предупреждающих признаков сердечного заболевания является наличие "желто-оранжевой неровной сыпи" на пальцах. Она указывает на "чрезвычайно высокий уровень триглицеридов" в организме, что связано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, передает Express со ссылкой на Heart UK.

Также предупреждающим признаком надвигающегося сердечного приступа может быть появление темного пятна под ногтем. Такое образования может сигнализировать о эндокардите - воспалении внутренней оболочки сердца. О нем зачастую говорят и необъяснимая потеря веса, боль в мышцах и суставах, чрезмерно бледная кожа.

Чтобы оценить риски инфаркта, следует пройти обследования на выявление атеросклероза и сдать ряд определенным анализов, а затем показать результаты кардиологу. Как необходимо действовать, ранее рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.