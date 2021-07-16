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16.07.2021 18:53
Рубрика: Общество

Мурашко сообщил об особом течении COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Для лечения COVID-пациентов в регионах развернуто около 230 тысяч специализированных коек. Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

"В стационарах сегодня на лечении находится 191 тысяча человек. Рост числа госпитализированных за неделю составил 9,5%. Совместно с регионами развернули 228,5 тысячи коек. Прирост за последнюю неделю составил 4%. Количество свободного коечного фонда мы поддерживаем на уровне 15-18%, это достаточно для того, чтобы система реагировала", - сообщил Михаил Мурашко.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Две трети случаев COVID-19 в России приходится на "дельта"-штамм

Он также признал, что нынешняя ситуация разнится с прошлогодней: COVID-19 сейчас отличается особым течением, стало больше тяжелых молодых пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке и даже в ИВЛ, хотя вирус по-прежнему в первую очередь представляет большую угрозу для пожилых. Ранее в Минздраве поясняли, что ухудшение течения заболевания у "среднего" пациента может быть связано с распространением "дельта" ("индийского") штамма коронавируса.

"В связи с особым течением этого заболевания продолжает увеличиваться число пациентов, нуждающихся в реанимационной защите, искусственной вентиляции лёгких. Прирост таких пациентов за неделю составил 7,5%. Сегодня в целом по стране 5200 человек находятся в палатах интенсивной терапии на койках реанимации. В целом в стране коек достаточно, дефицит отсутствует. Почти 25 тыс. коек мы можем спокойно разворачивать. Но это самая тяжёлая категория пациентов, поэтому мы прилагаем усилия именно для своевременного, раннего начала лечения заболевания", - отметил министр.

Он также подчеркнул важность своевременно начать лечение. "Видим прирост заболеваемости среди лиц молодого возраста. Для всех категорий населения, особенно, конечно, старшего возраста, как мы и говорили ранее, чем позже начинается противовирусная терапия, тем больше риски", - заключил Мурашко.

В свою очередь главный специалист-терапевт Минздрава России Оксана Драпкина пояснила, что с ухудшением эпидемической ситуации и более тяжелым течением заболевания связано решение о проведении ревакцинации у тех, кто привился от COVID-19 более полугода назад, а также тех, кто переболел в такие же сроки.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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