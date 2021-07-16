Названы самые надежные трехлетние автомобили. На первом месте не Toyota

Эксперты проанализировали состояние автомобилей в возрасте от 3 до 4 лет и составили список самых надежных по результатам осмотров, проведенных в первом полугодии 2021 года. Исследование (есть в распоряжении "РГ") проводилось среди десятков тысяч машин, которые были выставлены на платформе CarPriсe.

Под надежностью автомобиля каждый из автовладельцев понимает что-то свое. Кто-то считает, что надежность - это беспроблемная работа двигателя, коробки передач и многочисленной электроники.

Другие уверены, что сохранность кузова, долгое отсутствие коррозии и способность без особых проблем пережить небольшие ДТП - самое главное. А остальное можно заменить. Ну а кто-то уверен, что только совокупность всех этих факторов - это и есть надежность.

Поэтому аналитики подготовили сразу три рейтинга. Первый из них - сводный рейтинг надежности "трехлеток", составленный по сумме параметров "работа узлов и агрегатов" и "состояние кузова".

Лидером сводного рейтинга стали Nissan Qashqai II и Toyota RAV4 IV (рестайлинг). Разница между между автомобилями составляет всего 0,01. Надежная конструкция вместе со спокойным стилем вождения первого владельца гарантирует будущему хозяину несколько лет эксплуатации авто без каких-либо проблем.

На третьем месте Hyundai Creta, на четвертом - Volkswagen Tiguan II, на пятом - Ford Kuga II (рестайлинг). В топ-10 также пошли Skoda Octavia III (рестайлинг) и четыре модели компании Kia. Это Optima IV (рестайлинг), Sportage IV, Cerato III (рестайлинг), Soul II (рестайлинг).

Для тех, кто считает техническое состояние машины главным параметром надежности, эксперты составили топ-10 моделей, набравших высшие баллы по шкале "техническое состояние агрегатов" - работа двигателя, коробки передач, электрики, электроники, а также подвески - в сумме каждый автомобиль проверяется по 150 параметрам.

Лидером оказался Kia Cerato III (рестайлинг), набравший в десятках осмотров высший балл. Аналитики отмечают, что редко, когда все осмотренные авто имеют такую оценку по множеству технических параметров. Следом идут лидеры сводного рейтинга надежности - Nissan Qashqai II и Toyota RAV4 IV (рестайлинг).

Далее расположились Kia Soul II (рестайлинг), Mitsubishi Outlander III (рестайлинг 2), Kia Sportage IV, Volkswagen Tiguan II, Hyundai Creta I, Skoda Octavia III (рестайлинг), Kia Optima IV (рестайлинг).

Для тех, кому важно, как себя ведет кузов автомобиля в российских условиях после трех лет эксплуатации, был подготовлен топ-10 автомобилей с высочайшими баллами по параметру "состояние кузова". Машины, набравшие высшие баллы в этом рейтинге, отличаются не только отличным состоянием кузовных деталей, но и безаварийной ездой их владельцев.

На первой строчке Hyundai Creta, в тройку лучших попали Volkswagen Tiguan II и Ford Kuga II (рестайлинг). В топ-10 также значатся Nissan Qashqai II, Toyota RAV 4 IV (рестайлинг), Renault Kaptur, Skoda Octavia III (рестайлинг), Kia Optima IV Р(рестайлинг). Lada Vesta, Ford Focus III (рестайлинг).

Примечательно, что на девятом месте расположилась Lada Vesta. На ранних машинах довольно часто встречались сколы на капоте, крыльях и бамперах. Сегодня же этот автомобиль после трех лет эксплуатации показывает результаты на уровне моделей более дорогих ценовых категорий.

"Во всем мире "трехлетки" - это самый желанный сегмент рынка подержанных автомобилей. После трех лет эксплуатации цена таких машин существенно снижается, а их техническое состояние все еще на уровне нового автомобиля. Вот поэтому на хорошие "трехлетки" ведется настоящая охота.

Ежегодно мы проверяем десятки тысяч машин и знаем сильные и слабые места каждой из моделей. Нужно также учитывать, что через три-четыре года начинают проявляться особенности характера и манеры вождения их владельцев.

Мощный автомобиль провоцирует на динамичную и даже агрессивную езду, что часто приводит к износу двигателя и коробки передач. И наоборот, небольшие семейные кроссоверы через три года редко имеют высокий пробег или серьезные повреждения кузова. Совокупность работы инженеров и стилистика вождения формирует портрет любого подержанного авто. Каждый автомобиль уникален и имеет свою собственную историю. Надеюсь, наша статистика позволит сделать многим будущим автовладельцам правильный выбор", - комментирует итоги исследования Маттье Ланнегранд, генеральный директор CarPrice.