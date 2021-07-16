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Николай Басков отменил выступление из-за резкого ухудшения самочувствия

Новости
    16.07.2021, 00:32
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Знаменитый российский певец Николай Басков отменил своё выступление на открытии "Славянского базара в Витебске" в связи с плохим самочувствием и высокой температурой. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Поблагодарив за честь и поддержку - в четверг на Площади лауреатов фестиваля появилась именная звезда Баскова, - он сообщил публике, что не сможет выступить, так как не хочет подвергать опасности других людей.

"К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на Церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры", - написал артист.

"Славянский базар в Витебске" - международный фестиваль искусств, который проходит в этом году с 15 по 18 июля.

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