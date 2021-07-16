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Рубрика: Власть

Памфилова: ЦИК расширяет, а не сужает видеонаблюдение на выборах в ГД

Текст: Галина Мисливская
Центризбирком в этом году не сужает, а расширяет возможности видеонаблюдения на выборах в Госдуму, заявила глава комиссии Элла Памфилова в ответ на критику соответствующего решения ЦИК со стороны ряда СМИ.

Ранее комиссия приняла постановление, согласно которому трансляция с участков будет идти только на служебном портале, доступном участникам выборов.

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Зампред ЦИК Николай Булаев объяснил это соображениями экономии. Он также призвал всех заинтересованных граждан обращаться в центры по наблюдению, которые будут работать во всех регионах и тоже получат доступ к трансляции.

"У нас к ресурсу, на который будет идти трансляция и запись, допущены все участники избирательного процесса. Все партии, у них будет доступ, и их право этот доступ открывать своим представителям, включая тех наблюдателей, которых они определят для того, чтобы они следили по видеонаблюдению, будучи не в участке", - заявила на заседании в пятницу, 16 июля, Элла Памфилова.

"Хочу еще раз сказать, мы не сужаем, ни по сравнению с 2011, с 2012, с 2016 годом, а расширяем возможности видеонаблюдения, - подчеркнула она. - Никогда так много не охватывалось участков, не было такого беспрецедентного охвата, как сейчас".

По словам главы ЦИК, своим решением комиссия "просто оптимизирует этот процесс, делает его адресным и ответственным". "И у каждого, я еще раз повторю, есть возможность в этом процессе поучаствовать", - добавила она.

Что же касается необоснованной критики в адрес системы видеонаблюдения на думских выборах, то Центризбирком проанализирует "весь поток истерической лжи" и "передергиваний", а затем подготовит развернутое, аргументированное заявление по этому поводу.

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