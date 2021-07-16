Патриарх выразил соболезнования родным и близким Петра Мамонова

Большой трагедией для отечественной культуры и миллионов ценителей его творчества назвал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл кончину Петра Мамонова.

- Почивший был необычайно талантливым человеком, одаренным яркой харизмой и тонким чувством прекрасного, - цитируют соболезнование патриарха на официальном сайте Московской патриархии. - Он прошел непростой путь духовного становления, но, преодолев однажды серьезный внутренний кризис, Петр Николаевич переосмыслил свою жизнь и постарался сделать все, чтобы быть достойным высокого христианского призвания.

По словам патриарха, "быть может, именно благодаря этому ценному духовному опыту ему впоследствии особенно удавались образы, в которых выражалось сильное религиозное чувство".

Настоящим потрясением для многих, считает патриарх, стал фильм "Остров", в котором "Петр Николаевич в образе монаха Анатолия показал преображающую силу покаяния, открыл современникам красоту православной веры и помог им приобщиться к церковной традиции".

- Молю Милосердного Господа, дабы Он принял с любовью душу новопреставленного Петра, который в своей временной жизни так стремился к Источнику всякого Света, простил ему согрешения вольные и невольные, - сказал патриарх.