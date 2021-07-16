Песков оценил указание Шойгу изучать в армии статью Путина

Изучение в армии статьи президента "Об историческом единстве русских и украинцев" естественно - этот важный документ написал Верховный главнокомандующий, заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, президент не знает об этом", - сказал Песков. "Но, с другой стороны, это вполне объяснимо - речь идет об очень важном концептуальном документе, который написал Верховный главнокомандующий", - отметил он.

"Совершенно естественно, что в Вооруженных силах это изучают", - заключил пресс-секретарь президента.

Напомним, что соответствующая информация появилась в СМИ, в частности, в издании РБК со ссылкой на источник в военном ведомстве.