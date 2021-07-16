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16.07.2021 13:05
Рубрика: Власть

Песков: Проблема получения QR-кодов экспатами решается

Московские власти знают о проблемах получения QR-кодов экспатами, сейчас они решаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: iStock
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Напомним, что с 28 июня посещать заведения общепита могут только граждане, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, а также переболевшие коронавирусом не более 6 месяцев назад и люди с отрицательным результатом ПЦР-теста. Эти же правила касаются и посещения массовых мероприятий численностью не более 500 человек. Подтверждать статус граждане должны при помощи QR-кода.

Недавно появились сообщения о том, что некоторые сотрудники дипмиссий, работающие в Москве, столкнулись с трудностями в получении QR-кода. "Что касается QR-кодов, то власти Москвы прекрасно знают эту проблему. Она постепенно будет решаться", - заявил журналистам Песков.

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