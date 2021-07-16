Полиция Колумбии назвала имя человека, поручившего убить президента Гаити

Экс-сотрудник министерства юстиции Гаити Жозеф-Феликс Бадьё поручил колумбийским наемникам убить президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщил глава полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас.

"За несколько дней до этого Жозеф-Феликс Бадьё, который был сотрудником министерства юстиции и работал в департаменте по борьбе с коррупцией, сказал [Херману] Ривере и [Дубернею] Кападору (колумбийские наемники, подозреваемые в убийстве - прим. "РГ"), что они должны убить президента Гаити", - рассказал Варгас на пресс-конференции.

Напомним, ранее полиция Гаити объявила Бадьё в розыск. Пока его местонахождение не известно.

Президент Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля, огнестрельные ранения получила и его супруга. По подозрению в убийстве президента были арестованы 23 человека, в том числе не менее 18 колумбийцев и двое граждан США гаитянского происхождения. Убитый при задержании Кападор и находящийся сейчас под стражей Ривера ранее служили в Вооруженных силах Колумбии.