В целях обеспечения единообразного применения судами законодательства об уголовной ответственности за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, предусмотренные статьями 201, 2011, 202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N З-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяс-нения:

1. Обратить внимание судов на необходимость при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 201, 2011, 202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее также - УК РФ), учитывать положения законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок деятельности коммерческих или иных организаций, в том числе при выполнении государственного оборонного заказа, полномочия лиц, выполняющих управленческие функции в таких организациях, а также порядок осуществления аудиторской, нотариальной, частной детективной и охранной деятельности, полномочия частных аудиторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, частных детективов или работников частных охранных организаций, имеющих удостоверение частного охранника, содержащиеся, в частности, в Гражданском кодексе Российской Федерации, Федеральных законах от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Законе Российской Федерации от 11 марта 1992 года N 2487-I "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", Основах законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных 11 февраля 1993 года N 4462-I, а также в принятых в их развитие нормативных правовых актах Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

2. Под злоупотреблением полномочиями (статья 201 УКРФ) и злоупотреблением полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (статья 2011 УК РФ) следует понимать совершение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили законным интересам данной коммерческой или иной организации, а также тем целям и задачам, для достижения которых это лицо было наделено соответствующими полномочиями.

В частности, как злоупотребление полномочиями должны квалифицироваться деяния лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, которое в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам совершает входящие в круг его полномочий действия при отсутствии обязательных условий или оснований для их совершения (например, принимает на работу лиц, которые фактически трудовые обязанности не исполняют, освобождает работников организации от исполнения трудовых обязанностей с направлением для ремонта квартиры, обустройства домовладения, принадлежащих самому лицу либо его родственникам и знакомым, совершает сделку в отсутствие необходимого для этого согласия или последующего одобрения коллегиального органа управления организации), если эти деяния повлекли общественно опасные последствия, предусмотренные статьей 201 УК РФ.

Злоупотреблением полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа признаются, например, действия лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, которое в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц осуществляет нецелевое расходование денежных средств, выделенных для реализации государственного оборонного заказа, если это повлекло общественно опасные последствия, предусмотренные статьей 2011 УК РФ.

3. Злоупотребление полномочиями частным нотариусом или аудитором (статья 202 УК РФ) заключается в совершении таким лицом деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили задачам нотариальной или аудиторской деятельности, определенным в Основах законодательства о нотариате, утвержденных 11 февраля 1993 года N 4462-I (далее - Основы законодательства о нотариате), или в Федеральном законе от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", а также тем целям и задачам, для достижения которых это лицо было наделено соответствующими полномочиями (например, удостоверение частным нотариусом в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо с целью нанесения вреда другим лицам сделки по отчуждению недвижимого имущества, если умыслом нотариуса охватывалось, что условия такой сделки не соответствуют выраженной воле ее участников или что участник сделки не осознает ее правовых последствий; направление нотариусом информационного запроса не в связи с совершением нотариального действия, а с целью передачи сведений третьим лицам; представление аудитором заведомо ложного аудиторского заключения), если эти деяния повлекли общественно опасные последствия, предусмотренные статьей 202 УК РФ.

При установлении несоответствия деяния, совершенного частным нотариусом, целям и задачам нотариальной деятельности следует также учитывать положения принятых в развитие Основ законодательства о нотариате подзаконных нормативных актов Федеральной нотариальной палаты и Министерства юстиции Российской Федерации, регламентирующих порядок осуществления нотариальной деятельности, в том числе устанавливающих правила совершения нотариальных действий.

4. При рассмотрении уголовных дел о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (статья 2011 УК РФ) судам следует учитывать, что данное преступление совершается в ходе выполнения такого заказа коммерческой или иной организацией (за исключением коммерческих и иных организаций, указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 УК РФ), являющейся головным исполнителем или исполнителем, входящим в кооперацию головного исполнителя. При этом в состав государственного оборонного заказа могут включаться научно-исследовательские, опытно-конструкторские или иные работы (например, по созданию, модернизации вооружения, военной и специальной техники, утилизации и уничтожению выводимых из эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, по уничтожению химического оружия, по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов, предназначенных для нужд обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации), осуществление поставок определенных предметов для федеральных нужд (например, вооружения, военной и специальной техники, сырья, материалов и комплектующих изделий, военного имущества, продовольственных и непродовольственных товаров), а равно поставок продукции в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, иных поставок продукции в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации (часть 2 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (далее - Федеральный закон "О государственном оборонном заказе").

5. Обратить внимание судов на то, что обязательным признаком объективной стороны злоупотребления полномочиями (статья 201 УК РФ) и злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами (статья 202 УК РФ) является причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, а в случае злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (статья 2011 УК РФ) - причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства в данной сфере, в том числе обороноспособности и безопасности страны.

6. При разрешении вопроса о наличии последствий злоупотребления полномочиями в виде существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций применительно к статье 201 УК РФ необходимо учитывать, в частности, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда, степень отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации (например, когда деяние повлекло приостановку деятельности организации, подорвало ее деловую репутацию), характер и размер понесенного ею материального ущерба. Вред, причиненный правам и законным интересам гражданина, может также признаваться существенным в зависимости от характера этих прав и интересов (в случаях, когда злоупотребление полномочиями повлекло нарушение его конституционных прав, и т.п.).

7. Признавая вред, причиненный правам и законным интересам граждан или организаций в результате злоупотребления полномочиями частными нотариусами или аудиторами (статья 202 УК РФ), существенным, суд должен исходить из значимости нарушенного права и законного интереса для конкретного потерпевшего, размера причиненного ему имущественного вреда (например, прекращение прав на имущество в результате удостоверения сделки, не соответствующей закону, а равно в отсутствие одной из сторон сделки или необходимых документов, утрата наследником права на наследство в результате выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство заведомо ненадлежащему лицу).

8. Причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества или государства в результате злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (статья 2011 УК РФ) выражается, в частности, в значительных расходах, связанных с устранением дефектов, допущенных исполнителем государственного оборонного заказа при выполнении строительных, ремонтных или иных работ либо при изготовлении и поставке продукции низкого качества, в переносе военных учений или иных мероприятий военного характера, обусловленных нарушением сроков осуществления поставок вооружения, военного или иного имущества.

С учетом того, что Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена, в частности, ответственность должностного лица за нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа (статья 14.55 КоАП РФ), ликвидацию или перепрофилирование головным исполнителем без согласования с государственным заказчиком производственных мощностей, обеспечивающих поставки продукции по государственному оборонному заказу (статья 14.551 КоАП РФ), и действия (бездействие) головного исполнителя, исполнителя, которые приводят или могут привести к необоснованному завышению цены продукции по государственному оборонному заказу, неисполнению либо ненадлежащему исполнению государственного контракта по государственному оборонному заказу (статья 14.552 КоАП РФ), судам следует отграничивать деяния, предусмотренные частью 1 или частью 2 статьи 2011 УК РФ, от указанных административных правонарушений.

Если лицо, осуществляющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, злоупотребляя полномочиями, допустило такие нарушения при выполнении государственного оборонного заказа, но при этом не стремилось извлечь выгоды и преимущества для себя или других лиц, и (или) совершенное деяние не повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества либо государства, то данные деяния не образуют состава преступления, предусмотренного статьей 2011 УК РФ.

9. Ответственность по статье 203 УК РФ за превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника (далее - частный охранник), при выполнении им своих должностных обязанностей наступает в случае совершения указанным лицом умышленных действий, выходящих за пределы его полномочий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан и (или) организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если при этом частный детектив или частный охранник осознавал, что действует за пределами возложенных на него полномочий.

Превышение полномочий может выражаться, например, в совершении частным детективом или частным охранником при исполнении своих обязанностей действий, которые:

относятся к полномочиям должностного лица правоохранительного или иного органа власти (например, осуществление частным детективом оперативно-розыскных действий, отнесенных законом к исключительной компетенции органов, которым такое право предоставлено, либо проведение частным охранником личного досмотра гражданина);

могут быть совершены только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте (например, применение частным охранником огнестрельного оружия в отношении несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен частному охраннику, если они не оказывали вооруженного сопротивления, не совершали вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни частного охранника или охраняемому имуществу);

никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать (например, применение частным охранником пыток к задержанному лицу).

10. Под существенным нарушением прав граждан и (или) организаций в результате совершения деяний, ответственность за которые предусмотрена статьей 203 УК РФ, понимается нарушение частным детективом или частным охранником прав физических и (или) юридических лиц, гарантированных Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, федеральными законами (например, права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и др.).

11. При разрешении вопроса о том, является ли лицо субъектом преступлений, предусмотренных статьями 201, 2011 УК РФ, необходимо исходить из положений пункта 1 примечаний к статье 201 УК РФ, согласно которым уголовную ответственность за совершение этих преступлений несут лица, выполняющие управленческие функции:

в коммерческой организации (пункт 2 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ), например в акционерном обществе, обществе с ограниченной ответственностью, хозяйственном партнерстве, производственном кооперативе, за исключением коммерческих организаций, указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 УК РФ;

в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждением и иной некоммерческой организацией, указанными в пункте 1 примечаний к статье 285 УК РФ, например в потребительском кооперативе, общественной организации, товариществе собственников недвижимости (пункт 3 статьи 50 ГК РФ, Федеральный закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организа-циях").

С учетом положений Федерального закона "О государственном оборонном заказе" субъектами злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (статья 2011 УК РФ) признаются лица, выполняющие управленческие функции в указанной коммерческой или некоммерческой организации, которая является головным исполнителем, заключившим с государственным заказчиком государственный контракт по государственному оборонному заказу, либо исполнителем, входящим в кооперацию головного исполнителя, участвующим в выполнении научно-исследовательских, опытноконструкторских или иных работ, осуществлении поставок определенных предметов для федеральных нужд либо в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации и заключившим контракт (договор) с головным исполнителем или исполнителем по такому заказу.

12. Субъектами преступлений, предусмотренных статьей 202 УК РФ, являются нотариус, занимающийся частной практикой (частный нотариус), лицо, замещающее временно отсутствующего частного нотариуса, и аудитор, осуществляющий аудиторскую деятельность индивидуально или участвующий в ее осуществлении в качестве работника аудиторской организации (частный аудитор).

Частным детективом как субъектом преступления, предусмотренного статьей 203 УК РФ, признается лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя и действующее на основании лицензии, удостоверяющей его право осуществлять частную детективную (сыскную) деятельность, включающую сбор сведений по гражданским и уголовным делам на договорной основе с участниками процесса, поиск без вести пропавших граждан и оказание иных услуг, предусмотренных частью 2 статьи 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (далее - Закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации").

13. Ответственность за преступления, предусмотренные статьями 201, 2011 , 202, 203 УК РФ, не исключается и в тех случаях, когда лица, их совершившие, были приняты на работу или приобрели определенный статус с нарушением требований или ограничений, например, когда лицо получило квалификационный аттестат аудитора или сдало квалификационный экзамен для занятия нотариальной деятельностью либо получило лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности или удостоверение частного охранника при отсутствии документа, подтверждающего получение необходимого образования (прохождение профессионального обучения), без требуемого стажа работы, при наличии судимости и т.п.

14. К обязательным признакам субъективной стороны составов злоупотребления полномочиями, злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами, злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, наряду с умыслом, относятся также цели извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц (статьи 201, 2011, 202 УК РФ), нанесения вреда другим лицам (статьи 201, 202 УК РФ), например причинения им нравственных страданий, создания препятствия для реализации ими своих конституционных прав.

При этом под целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц следует понимать:

стремление виновного лица путем совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоды имущественного характера, не связанные с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение кредита либо льготных условий кредитования, освобождение от имущественных затрат, возврата имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.),

либо стремление получить выгоды неимущественного характера или преимущества, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение в организации, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.

Суд, устанавливая цели извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, не должен ограничиваться ссылкой на соответствующий признак, а обязан тщательно выяснить все фактические обстоятельства дела и привести в описательно-мотивировочной части приговора доказательства, послужившие основанием для вывода о совершении деяния с соответствующей целью.

Превышение частным детективом или частным охранником своих полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и (или) организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, квалифицируется по статье 203 УК РФ независимо от мотива или цели совершения ими данного преступления.

15. Под тяжкими последствиями как квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ, следует понимать, в частности, причинение значимого для организации материального ущерба, влекущего прекращение ее деятельности или доведение организации до состояния неплатежеспособности по имеющимся кредитным обязательствам.

16. При отграничении превышения полномочий частным охранником, совершенного с применением насилия, использованием оружия или специальных средств (например, резиновой палки, наручников), от правомерных действий данного лица судам следует учитывать основания, условия и пределы применения физической силы, оружия или специальных средств, определенные в Законе "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", а также условия правомерности причинения вреда при необходимой обороне, крайней необходимости или задержании лица, совершившего преступление.

Положения статей 37 и 38 УК РФ распространяются на частных охранников, которые в связи с исполнением своих обязанностей могут принимать участие в пресечении общественно опасных посягательств или в задержании лица, совершившего преступление. При этом, если в результате превышения пределов необходимой обороны или мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, частный охранник совершит убийство или умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, содеянное им при наличии соответствующих признаков подлежит квалификации по статье 108 или по статье 114 УК РФ.

17. По смыслу уголовного закона превышение полномочий частным детективом или частным охранником, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием оружия или специальных средств, не повлекшее тяжкие последствия, охватывается частью 1 статьи 203 УК РФ. Если при этом виновное лицо умышленно причинило потерпевшему средней тяжести вред здоровью, содеянное следует дополнительно квалифицировать по соответствующей части статьи 112 УК РФ.

Ответственность по части 2 статьи 203 УК РФ наступает только при условии, что превышение полномочий частным детективом или частным охранником повлекло тяжкие последствия, заключающиеся, в частности, в причинении потерпевшему смерти по неосторожности. В случаях, когда превышение полномочий частным детективом или частным охранником было сопряжено с убийством или умышленным причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 203 УК РФ и соответствующей статьей главы 16 Уголовного кодекса Российской Феде-рации.

Под угрозой применения насилия в статье 203 УК РФ следует понимать высказывания или иные действия частного детектива или частного охранника, свидетельствующие о его намерении применить к потерпевшему любое физическое насилие, когда такая угроза воспринималась потерпевшим как реальная.

18. В отличие от хищения чужого имущества с использованием служебного положения злоупотребление полномочиями или злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, совершенные с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, образуют такие деяния лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые либо не связаны с изъятием чужого имущества (например, получение имущественной выгоды от использования имущества не по назначению), либо связаны с временным и (или) возмездным изъятием имущества.

Если использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий выразилось в хищении чужого имущества, когда фактически произошло его изъятие, содеянное полностью охватывается частью 3 статьи 159 УК РФ или частью 3 статьи 160 УК РФ и дополнительной квалификации по статье 201 или статье 2011 УК РФ не требует.

В тех случаях, когда лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, используя свои полномочия, наряду с хищением чужого имущества, совершило другие незаконные действия, связанные со злоупотреблением полномочиями с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, содеянное им надлежит квалифицировать по совокупности указанных преступлений.

19. Разрешая уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 201, 2011, 202, 203 УК РФ, суды должны выяснять, какими нормативными правовыми актами, а также иными документами установлены права и обязанности (служебные полномочия) обвиняемого лица, с приведением их в приговоре, и указывать, злоупотребление какими из этих прав и обязанностей или превышение каких из них вменяется ему в вину, со ссылкой на конкретные нормы (пункт, часть, статью). Кроме того, судам надлежит, наряду с другими обстоятельствами дела, отражать в приговоре, какие именно права и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы общества или государства были нарушены и находится ли причиненный этим правам и интересам вред в причинной связи с допущенным лицом нарушением своих полномочий.

20. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьями 201, 202, 203 УК РФ, судам следует проверять соблюдение требований статьи 23 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), согласно которым уголовное преследование за такие преступления, причинившие вред исключительно коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием либо организацией с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) государства или муниципального образования, может осуществляться лишь по заявлению либо с согласия руководителя данной организации.

С учетом того, что в соответствии с частью 1 статьи 2011 УК РФ общественно опасные последствия противоправных действий лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, при выполнении государственного оборонного заказа заключаются в причинении существенного вреда только охраняемым законом интересам общества или государства, уголовное преследование лица, совершившего преступление, предусмотренное статьей 2011 УК РФ, осуществляется на общих основаниях, то есть без ограничений, установленных статьей 23 УПК РФ.

21. Обратить внимание судов на необходимость исполнять требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания лицам, совершившим преступления, предусмотренные статьями 201, 2011, 202, 203 УК РФ, учитывая при оценке степени общественной опасности содеянного содержание мотивов и целей, значимость обязанностей, которые были нарушены, продолжительность преступных действий (бездействия), характер и тяжесть причиненного вреда, количество потерпевших, наличие вреда охраняемым законом интересам государства, другие фактические обстоятельства и данные о личности виновного.

22. При наличии условий, указанных в части 3 статьи 47 УК РФ, судам следует обсуждать вопрос о необходимости назначения лицу, виновному в совершении преступления, предусмотренного статьями 201, 2011, 202, 203 УК РФ, дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью, имея в виду, что такой вид наказания может быть назначен независимо от того, предусмотрен ли он санкцией уголовного закона, по которому квалифицированы действия осужденного.

23. Рекомендовать судам при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 201, 2011, 202, 203 УК РФ, выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению данных преступлений, нарушению прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного расследования или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, и в соответствии с частью 4 статьи 29 УПК РФ частными определениями (постановлениями) обращать на них внимание соответствующих организаций и должностных лиц.

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов