Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2021 г. N 22 г. Москва "О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам"

В связи с изменением законодательства, а также возникающими в судебной практике вопросами Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет внести изменения в следующие постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации:

1. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2006 года N 60 "О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел":

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В связи с возникшими у судов вопросами по применению особого порядка судебного разбирательства, установленного главой 40 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, и в целях обеспечения единства судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:";

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. При рассмотрении вопроса о возможности принятия судебного решения по ходатайству обвиняемого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке судам надлежит устанавливать, имеются ли по уголовному делу необходимые для этого условия. Согласно требованиям норм главы 40 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) таковыми следует считать: заявление обвиняемого о согласии с предъявленным обвинением в совершении преступления; понимание обвиняемым существа обвинения и согласие с ним в полном объеме; заявление такого ходатайства в присутствии защитника добровольно и после консультации с ним в период, установленный частью 2 статьи 315 УПК РФ; осознание обвиняемым характера и последствий заявленного им ходатайства; обвинение лица в совершении преступления небольшой и (или) средней тяжести; отсутствие возражений у государственного или частного обвинителя и потерпевшего против рассмотрения уголовного дела в особом порядке; обоснованность обвинения и его подтверждение собранными по делу доказательствами (часть 7 статьи 316 УПК РФ); отсутствие оснований для прекращения уголовного дела.";

3) второе предложение абзаца второго пункта 3 исключить;

4) пункты 5 и 6 исключить;

5) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:

"9. При назначении рассмотрения уголовного дела в особом порядке, включая принятие такого решения по результатам предварительного слушания, необходимо соблюдать установленное частью 4 статьи 231 УПК РФ требование об извещении сторон о месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за 5 суток до его начала.";

6) в пункте 10:

а) в абзаце первом слова "со статьей 316 УК РФ" заменить словами "с частью 5 статьи 316 УПК РФ";

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

"Исследование указанных обстоятельств может проводиться всеми предусмотренными уголовно-процессуальным законом способами, в том числе путем оглашения имеющихся в деле и дополнительно представленных сторонами материалов, а также допросов свидетелей по этим обстоятельствам.";

7) абзац второй пункта 11 исключить;

8) дополнить пунктами 111 - 114 следующего содержания:

"111. Суд в ходе рассмотрения уголовного дела в особом порядке проверяет, соблюдены ли условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, в том числе предусмотренное частью 1 статьи 314 УПК РФ условие о согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.

По смыслу пункта 22 статьи 5, пунктов 4, 5 части 2 статьи 171 и части 1 статьи 220 УПК РФ применительно к особому порядку судебного разбирательства под обвинением, с которым соглашается обвиняемый, заявляя ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, следует понимать фактические обстоятельства содеянного обвиняемым, форму вины, мотивы совершения деяния, юридическую оценку содеянного, а также характер и размер причиненного вреда.

Если подсудимый ранее оспаривал обвинение либо воспользовался правом на отказ от дачи показаний, то суду при выяснении вопросов, указанных в части 4 статьи 316 УПК РФ, следует уточнить его позицию и убедиться в том, что подсудимый действительно согласен с обвине-нием.

112. В силу пункта 3 части 2 статьи 314 УПК РФ суд обязан удостовериться, что у государственного обвинителя (прокурора), частного обвинителя и (или) потерпевшего, если он участвует в деле, не имеется возражений против заявленного обвиняемым ходатайства. При этом следует учитывать, что несогласие с ходатайством обвиняемого, выраженное хотя бы одним из названных лиц, независимо от мотивов возражений является основанием для проведения судебного разбирательства в общем порядке.

113. В случае, когда до удаления в совещательную комнату для постановления приговора будут выявлены какие-либо обстоятельства, препятствующие принятию судебного решения в особом порядке, судья на основании части 6 статьи 316 УПК РФ выносит постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства, назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке и о вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами. Такое постановление выносится судьей по правилам части 2 статьи 256 УПК РФ, не предусматривающим для этого обязательного удаления суда в совещательную комнату и изложения принятого решения в виде отдельного процессуального документа.

При этом возвращения к стадии назначения судебного заседания с вынесением постановления в соответствии со статьей 231 УПК РФ, а также повторного проведения выполненных в ходе судебного производства следственных и иных процессуальных действий не требуется.

Суд, переходя к общему порядку судебного разбирательства, обеспечивает сторонам возможность дополнительной подготовки к судебному заседанию и с этой целью, с учетом мнения сторон, объявляет перерыв в судебном заседании либо выносит постановление о его отложении на определенный срок.

114. Судам необходимо иметь в виду, что рассмотрение уголовного дела в особом порядке не освобождает суд от обязанности исследовать вопросы, касающиеся гражданского иска, и принять по нему решение. В частности, суд при постановлении обвинительного приговора вправе удовлетворить гражданский иск, если его требования вытекают из обвинения, с которым согласился обвиняемый, и не имеется препятствий для разрешения его судом по существу. При наличии соответствующих оснований гражданский иск может быть оставлен без рассмотрения, производство по нему прекращено, в его удовлетворении может быть отказано либо по иску принято решение о передаче его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вопросы, указанные в пунктах 101 - 12 части 1 статьи 299 УПК РФ, в приговоре или постановлении о прекращении уголовного дела (часть 91 статьи 316 УПК РФ) разрешаются судом с учетом положений части 5 статьи 316 УПК РФ на основании материалов уголовного дела с указанием мотивов принятого решения. При необходимости в целях уточнения обстоятельств, значимых для разрешения указанных вопросов, суд оглашает имеющиеся в деле и дополнительно представленные сторонами матери-алы.";

9) пункт 12 исключить;

10) дополнить пунктом 121 следующего содержания:

"121. С учетом особенностей судопроизводства, осуществляемого в соответствии с нормами главы 40 УПК РФ, в описательно-мотивировочной части приговора или постановления о прекращении уголовного дела необходимо отразить, что суд удостоверился в соблюдении установленных законом условий.

В частности, следует указать, что обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; он своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; государственным или частным обвинителем и потерпевшим не высказано возражений против рассмотрения дела в особом порядке.

Изменение обвинения в части квалификации содеянного, которое допускается, если для этого не требуется исследования собранных по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются, должно быть мотивированно.";

11) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Согласно статье 317 УПК РФ судебные решения, принятые без проведения судебного разбирательства в общем порядке, не могут быть обжалованы сторонами в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела. Поэтому производство по таким жалобам при отсутствии иных доводов и оснований для пересмотра судебных решений по делу в судах апелляционной и кассационной инстанций подлежит прекращению.

Вместе с тем, если в апелляционных (кассационных) жалобах, представлениях содержатся данные, указывающие на существенное нарушение уголовно-процессуального закона, неправильное применение уголовного закона либо на несправедливость приговора, судебные решения, принятые в особом порядке, могут быть отменены или изменены, если при этом не изменяются фактические обстоятельства дела (например, в связи с изменением уголовного закона, неправильной квалификацией преступного деяния судом первой инстанции, истечением сроков давности, амнистией и т.п.).

Для решения вопроса о законности приговора или постановления о прекращении уголовного дела, вынесенных в особом порядке, наряду с доводами апелляционных (кассационных) жалоб, представлений суд проверяет, соблюдены ли условия принятия судебного решения без проведения судебного разбирательства в общем порядке, в том числе установленное в части 7 статьи 316 УПК РФ требование, обязывающее суд убедиться в обоснованности обвинения.";

12) дополнить пунктом 161 следующего содержания:

"161. Суд при повторном рассмотрении дела, в том числе в общем порядке судебного разбирательства, не вправе назначить осужденному более строгое наказание в тех случаях, когда приговор, постановленный по правилам главы 40 УПК РФ, отменен судом вышестоящей инстанции по основаниям, не связанным с ухудшением положения осужден-ного.";

13) пункт 171 исключить.

2. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 года N 28 "О судебной экспертизе по уголовным делам":

1) преамбулу изложить в следующей редакции: "В связи с вопросами, возникающими у судов при применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство судебной экспертизы по уголовным делам, и в целях обеспечения единства судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:";

2) второе предложение пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Если же проведение исследования не требуется, то возможно привлечение к участию в судебном разбирательстве специалиста в порядке, предусмотренном частями 3 и 4 статьи 80 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ).";

3) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения уполномоченных федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для организации и производства судебной экспертизы. Кроме того, организация и производство судебной экспертизы могут осуществляться экспертными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции по организации и (или) производству экспертизы в целях осуществления судопроизводства в Российской Федерации (статья 11 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации").";

4) в пункте 4:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"4. Судам следует иметь в виду, что вопросы, поставленные перед экспертом, и заключение по ним не могут выходить за пределы его специальных знаний.";

б) дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:

"Перед экспертом не могут быть также поставлены вопросы по оценке достоверности показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, полученных в ходе производства допроса, очной ставки и иных следственных действий, в том числе с применением аудио- или видеозаписи, поскольку в соответствии со статьей 88 УПК РФ такая оценка относится к исключительной компетенции лиц, осуществляющих производство по уголовному делу.

Полученное в суде, а также в ходе досудебного производства по уголовному делу заключение эксперта, содержащее выводы о юридической оценке деяния или о достоверности показаний допрошенных лиц, не может быть в этой части признано допустимым доказательством и положено в основу судебного решения по делу.";

5) в пункте 5:

а) в абзаце первом слова "вуза," заменить словами "образовательной или";

б) в абзаце втором слово "экспертным" заменить словом "судебноэкспертным";

6) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. В описательной части судебного решения о помещении подозреваемого или обвиняемого в соответствующую медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для стационарного обследования при производстве судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на основании статьи 203 УПК РФ следует обосновать такое решение, а в резолютивной части указать, в какую именно медицинскую организацию лицо направляется для обследования.";

7) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Согласно положениям статьи 30 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" лицо может быть помещено в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы на срок до 30 дней. В случае необходимости по мотивированному ходатайству эксперта или комиссии экспертов срок пребывания лица в указанной медицинской организации может быть продлен постановлением судьи районного суда по месту ее нахождения еще на 30 дней.

Ходатайство эксперта или комиссии экспертов о продлении срока пребывания лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, должно быть представлено в районный суд по месту нахождения указанной организации не позднее чем за три дня до истечения 30-дневного срока. Такое ходатайство подлежит рассмотрению по правилам статьи 165 УПК РФ.

Лицу, в отношении которого решается вопрос о помещении в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, для производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы либо о продлении срока его пребывания в такой организации, следует обеспечить возможность участия в судебном заседании и реализации предусмотренных уголовно-процессуальным законом прав, за исключением случаев, когда физическое и (или) психическое состояние не позволяет ему предстать перед судом.

В течение трех дней со дня получения ходатайства о продлении срока пребывания лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, судье следует вынести постановление и уведомить эксперта или комиссию экспертов о принятом решении. В случае отказа в продлении срока пребывания лица в этой медицинской организации, оно подлежит выписке из него.

В исключительных случаях в том же порядке возможно повторное продление срока пребывания лица в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, общий срок которого при производстве одной судебной экспертизы не может превышать 90 дней.

Руководитель медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, должен известить лицо, находящееся в указанной медицинской организации, а также орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, о заявленном ходатайстве и вынесенном судьей решении.";

8) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:

"15. Согласно части 2 статьи 207 и части 4 статьи 283 УПК РФ при возникновении сомнений в обоснованности заключения эксперта или при наличии в выводах экспертов по тем же вопросам противоречий, которые невозможно преодолеть в судебном разбирательстве путем допроса экспертов, может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту.";

9) в пункте 19:

а) абзац второй исключить;

б) абзацы третий и четвертый считать абзацами вторым и третьим;

10) пункты 20- 23 исключить;

11) пункт 24 изложить в следующей редакции:

"24. При рассмотрении уголовного дела по апелляционным жалобе, представлению суд апелляционной инстанции в целях проверки доказательств (части 6 и 61 статьи 38913 УПК РФ) вправе по ходатайству сторон или по собственной инициативе вызвать и допросить эксперта для разъяснения или дополнения данного им заключения, назначить судебную экспертизу, в том числе дополнительную и повторную.".

3. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 16 "О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве":

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

"В связи с возникшими у судов вопросами по применению норм главы 401 УПК РФ, регламентирующих особый порядок судебного разбирательства уголовных дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, и в целях обеспечения единства судебной практики Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать судам следующие разъяснения:";

2) в абзаце втором пункта 8 слова "документов и" заменить словами "документов, содержащих в том числе сведения о разъяснении последствий, предусмотренных частью 21 статьи 3173 УПК РФ, а также";

3) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91. При проверке соблюдения условия, указанного в пункте 1 части 2 статьи 3176 УПК РФ, суду следует иметь в виду, что прокурор, государственный обвинитель вправе подтвердить активное содействие обвиняемого следствию в изобличении и уголовном преследовании не только других соучастников преступления, в котором обвиняется это лицо, но и участников иного преступления, совершенного без участия подсудимого (пункт 3 части 1 статьи 3175, пункт 3 части 4 статьи 3177 УПК РФ).";

4) пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

"Отсутствие в досудебном соглашении о сотрудничестве указания на все преступления, в которых обвиняется подсудимый, не является основанием для возвращения уголовного дела прокурору в порядке, установленном статьей 237 УПК РФ, при условии согласия подсудимого с обвинением в полном объеме.";

5) в пункте 16:

а) дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"При исследовании характера и пределов содействия подсудимого следствию (пункт 1 части 4 статьи 3177 УПК РФ) следует иметь в виду, что такое содействие может выражаться, в частности, в даче показаний об обстоятельствах совершенного преступления и о соучастниках преступления с указанием их роли; сообщении о других преступлениях, в том числе совершенных с участием иных лиц; указании очевидцев преступления, мест уничтожения или хранения орудий преступления, сокрытия трупа, похищенного имущества; выдаче предметов и документов, представлении аудио-, видеозаписи сведений, имеющих значение для дела; участии в проведении оперативно-розыскных мероприятий.";

б) абзац третий считать абзацем четвертым;

в) в абзаце четвертом слово "исследования" заменить словом "оглашения";

6) дополнить пунктом 161 следующего содержания:

"161. Проведение судебного разбирательства в особом порядке, когда с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не освобождает суд от обязанности исследовать вопросы, касающиеся гражданского иска, и принять по нему решение.

В частности, суд при постановлении обвинительного приговора вправе удовлетворить гражданский иск, если его требования вытекают из обвинения, с которым согласился обвиняемый, и не имеется препятствий для разрешения его судом по существу. При наличии соответствующих оснований гражданский иск может быть оставлен без рассмотрения, производство по нему прекращено, в его удовлетворении может быть отказано либо по иску принято решение о передаче его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Вопросы, указанные в пунктах 101 - 12 части 1 статьи 299 УПК РФ, разрешаются судом на основании материалов уголовного дела с указанием в приговоре мотивов принятого решения. При необходимости в целях уточнения обстоятельств, значимых для разрешения указанных вопросов, суд оглашает имеющиеся в деле и дополнительно представленные сторонами материалы.";

7) пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. По смыслу статьи 631 УК РФ, части 4 статьи 3176 и части 5 статьи 3177 УПК РФ, если установлено, что подсудимым были представлены ложные сведения или сокрыты от следователя либо прокурора иные существенные обстоятельства совершения преступления либо его содействие следствию заключалось лишь в сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности или подсудимым не соблюдены все условия и не выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, суд выносит постановление о прекращении особого порядка судебного разбирательства, назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке и вызове в судебное заседание лиц по спискам, представленным сторонами. Такое постановление выносится судом по правилам части 2 статьи 256 УПК РФ, не предусматривающим для этого обязательного удаления суда в совещательную комнату и изложения принятого решения в виде отдельного процессуального документа.

При этом возвращения к стадии назначения судебного заседания и вынесения постановления в соответствии со статьей 231 УПК РФ, а также повторного проведения выполненных судом в ходе судебного производства следственных и иных процессуальных действий не требуется.

Суд, переходя к общему порядку судебного разбирательства, обеспечивает сторонам возможность дополнительной подготовки к судебному заседанию и с этой целью, с учетом мнения сторон, объявляет перерыв в судебном заседании либо выносит постановление о его отложении на определенный срок.

В случае принятия решения о прекращении особого порядка судебного разбирательства суд по ходатайству стороны или по собственной инициативе при наличии к тому оснований вправе возвратить уголовное дело прокурору для соединения уголовных дел.";

8) пункт 20 исключить;

9) дополнить пунктом 221 следующего содержания:

"221. Обвинительный приговор должен содержать выводы суда о соблюдении подсудимым условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.

В приговоре, в частности, указывается, что обвинение обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимый понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме; досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено им добровольно и при участии защитника; какое содействие следствию им оказано, в чем именно оно выразилось; приводятся результаты проведенного в судебном заседании исследования обстоятельств, указанных в части 4 статьи 3177 УПК РФ.";

10) пункт 27 дополнить предложением "Поэтому при отсутствии иных доводов и оснований для пересмотра судебных решений по делу в судах апелляционной и кассационной инстанций производство по таким жалобам подлежит прекращению.".

4. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 года N 19 "О применении норм главы 471 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции":

1) пункт 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"С учетом того, что ходатайство Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации является самостоятельным поводом для проверки судом кассационной инстанции вступившего в законную силу судебного решения, такое ходатайство подается и подлежит рассмотрению в те же сроки и в том же порядке, что и кассационные жалоба, представление.";

2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. По смыслу взаимосвязанных положений частей 21 и 22 статьи 4012 УПК РФ и части 11 статьи 15 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" с представлением о пересмотре вступившего в законную силу судебного решения, вынесенного верховным судом республики, краевым или областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа в апелляционном порядке, а также вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных нижестоящими судами, вправе в пределах своей компетенции обратиться транспортный и иной специализированный прокурор, приравненный к прокурору субъекта Российской Федерации.";

3) в абзаце третьем пункта 6 после слов "статьи 3898 УПК РФ" дополнить словами "после истечения установленного частью 4 статьи 4013 УПК РФ срока кассационного обжалования вступившего в законную силу итогового судебного решения, а равно";

4) в пункте 9:

а) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"В случае пропуска лицом, подавшим кассационную жалобу, представление, установленного частью 4 статьи 4013 УПК РФ шестимесячного срока судья суда первой инстанции на основании пункта 3 части 1 статьи 4015 УПК РФ возвращает их заявителю с разъяснением порядка восстановления срока кассационного обжалования, установленного частью 5 статьи 4013 УПК РФ, а также права на подачу кассационных жалобы, представления в порядке выборочной кассации.";

б) абзацы седьмой и восьмой считать абзацами восьмым и девятым;

в) в первом предложении абзаца восьмого после слова "заседании," дополнить словами "с разъяснением установленного частью 2 статьи 40113 УПК РФ порядка заявления ходатайства об этом", слово "получен" заменить словом "заявлен";

5) в пункте 20:

а) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"С учетом положений статьи 40116 УПК РФ суд кассационной инстанции при рассмотрении уголовного дела может смягчить назначенное осужденному наказание или применить уголовный закон о менее тяжком преступлении, но не вправе усилить наказание или применить закон о более тяжком преступлении. При наличии оснований для поворота к худшему судебное решение подлежит отмене с передачей уголовного дела на новое судебное разбирательство соответственно в суд первой или апелляционной инстанции либо с возвращением уголовного дела прокурору.";

б) абзац четвертый считать абзацем пятым;

6) третье предложение абзаца первого пункта 25 изложить в следующей редакции: "В случае применения в качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего ареста или запрета определенных действий с установлением запрета выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает, суд кассационной инстанции обязан указать конкретный срок действия этой меры.".

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" дополнить пунктами 251 - 254 следующего содержания:

"251. Тайное изъятие денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств, например, если безналичные расчеты или снятие наличных денежных средств через банкомат были осуществлены с использованием чужой или поддельной платежной карты, надлежит квалифицировать как кражу по признаку "с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств".

По пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ квалифицируются действия лица и в том случае, когда оно тайно похитило денежные средства с банковского счета или электронные денежные средства, использовав необходимую для получения доступа к ним конфиденциальную информацию владельца денежных средств (например, персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли).

252. Кражу, ответственность за которую предусмотрена пунктом "г" части 3 статьи 158 УК РФ, следует считать оконченной с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. Местом окончания такой кражи является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета.

253. Территориальную подсудность уголовного дела о краже денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств судам следует определять с учетом места совершения преступления, а также других указанных в законе обстоятельств (части 1-3 и 51 статьи 32 УПК РФ). Если не все участники производства по такому делу проживают на территории, на которую распространяется юрисдикция суда, и все обвиняемые согласны на изменение территориальной подсудности данного уголовного дела, а также в иных случаях, указанных в части 4 статьи 32 и в статье 35 УПК РФ, территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена.

254. Обратить внимание судов на то, что при правовой оценке действий лица, совершившего хищение, судам следует учитывать положения части 2 статьи 14 УК РФ, согласно которой не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

При решении вопроса о том, является ли малозначительным деяние, например кража, формально содержащая квалифицирующие признаки состава данного преступления, судам необходимо учитывать совокупность таких обстоятельств, как степень реализации преступных намерений, размер похищенного, роль подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, характер обстоятельств, способствовавших совершению деяния, и др.".

6. В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате":

1) пункт 5 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Местом окончания мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, является место нахождения подразделения банка или иной организации, в котором владельцем денежных средств был открыт банковский счет или велся учет электронных денежных средств без открытия счета.";

2) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, судам следует определять с учетом места совершения преступления, а также других указанных в законе обстоятельств (части 1-3 и 51 статьи 32 УПК РФ). Если не все участники производства по такому делу проживают на территории, на которую распространяется юрисдикция суда, и все обвиняемые согласны на изменение территориальной подсудности данного уголовного дела, а также в иных случаях, указанных в части 4 статьи 32 и в статье 35 УПК РФ, территориальная подсудность уголовного дела может быть изменена.";

3) абзацы первый и второй пункта 17 исключить;

4) абзац первый пункта 32 изложить в следующей редакции:

"32. Вопрос о наличии в действиях виновных квалифицирующего признака совершения мошенничества, присвоения или растраты в крупном или особо крупном размере должен решаться в соответствии с пунктом 4 примечаний к статье 158 УК РФ для целей частей 3 и 4 статьи 159, частей 3 и 4 статьи 1592, частей 3 и 4 статьи 1593, частей 3 и 4 статьи 1596, частей 3 и 4 статьи 160 УК РФ, в соответствии с пунктами 2 и 3 примечаний к статье 159 УК РФ для целей частей 6 и 7 статьи 159 УК РФ и в соответствии с примечанием к статье 1591 УК РФ для целей частей 3 и 4 статьи 1591, частей 3 и 4 статьи 1595 УК РФ.".

Председатель Верховного Суда Российской Федерации B. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов