Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное

Реализовать программу медицинской реабилитации, освободить семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья, если в течение года они направят их на улучшение жилищных условий, а также увеличить финансирование ремонта автодорог и модернизацию транспорта и многие другие социально-ориентированные поручения дал Владимир Путин по итогам своего участия в съезде "Единой России". "Российская газета" публикует основные из них.

- К 15 августа, а дальше - раз в полгода - правительство должно докладывать по программе развития медицинской реабилитации на 2021-2026 годы, из госказны на нее выделят 100 млрд рублей.

- Будут предусмотрены дополнительные средства: 50 млрд рублей - на развитие и модернизацию общественного транспорта, 30 млрд рублей - на ремонт региональных и местных автодорог.

- Кабмин примет меры по комплексному развитию села, в том числе это льготные кредиты гражданам на строительство, упрощение предоставления участков, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.

- На 2024-2026 годы будет продлена программа бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты.

- В 2021-2024 годах из госказны будет выделено еще 20 млрд рублей на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.

- Нужно ускоренно ввести в постоянную работу федеральную государственную информационную систему лесного комплекса.

- С 2022 года должен быть запрет на вывоз из России необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, а также контроль за его соблюдением.

- С 2022 года дополнительно 150 млрд рублей будут направлены на строительство и модернизацию в регионах коммунальной инфраструктуры, прежде всего на строительство канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье, включая Крым.

- Из госказны будут выделены дополнительно не менее 30 млрд рублей (до 2024 года включительно) на развитие в регионах среднего профессионального образования.

- Правительство с региональными властями при участии "Единой России" должно разработать программу капремонта школ на 2022-2026 годы, предусмотрев включение в первую очередь сельских школ, а также организовать контроль.

- Правительству с региональными властями при участии "Единой России" нужно проконтролировать программы модернизации поликлиник, обратив особое внимание на доступность и качество медицинской помощи в малых городах и на селе, внедрение единых подходов.

- Правительству совместно с "Единой Россией" надо рассмотреть вопрос о создании в малых городах и на селе современной социальной инфраструктуры для активного отдыха и занятий спортом.

- Правительству с Госдумой до ноября надо внести поправки, освобождающие семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, если в течение года они направят полученные средства на улучшение жилищных условий.