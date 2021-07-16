Путин дал поручения по итогам участия в съезде "Единой России". Главное

- К 15 августа, а дальше - раз в полгода - правительство должно докладывать по программе развития медицинской реабилитации на 2021-2026 годы, из госказны на нее выделят 100 млрд рублей.
- Будут предусмотрены дополнительные средства: 50 млрд рублей - на развитие и модернизацию общественного транспорта, 30 млрд рублей - на ремонт региональных и местных автодорог.
- Кабмин примет меры по комплексному развитию села, в том числе это льготные кредиты гражданам на строительство, упрощение предоставления участков, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры.
- На 2024-2026 годы будет продлена программа бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты.
- В 2021-2024 годах из госказны будет выделено еще 20 млрд рублей на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде.
- Нужно ускоренно ввести в постоянную работу федеральную государственную информационную систему лесного комплекса.
- С 2022 года должен быть запрет на вывоз из России необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, а также контроль за его соблюдением.
- С 2022 года дополнительно 150 млрд рублей будут направлены на строительство и модернизацию в регионах коммунальной инфраструктуры, прежде всего на строительство канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневых стоков, в том числе на Черноморском побережье, включая Крым.
- Из госказны будут выделены дополнительно не менее 30 млрд рублей (до 2024 года включительно) на развитие в регионах среднего профессионального образования.
- Правительство с региональными властями при участии "Единой России" должно разработать программу капремонта школ на 2022-2026 годы, предусмотрев включение в первую очередь сельских школ, а также организовать контроль.
- Правительству с региональными властями при участии "Единой России" нужно проконтролировать программы модернизации поликлиник, обратив особое внимание на доступность и качество медицинской помощи в малых городах и на селе, внедрение единых подходов.
- Правительству совместно с "Единой Россией" надо рассмотреть вопрос о создании в малых городах и на селе современной социальной инфраструктуры для активного отдыха и занятий спортом.
- Правительству с Госдумой до ноября надо внести поправки, освобождающие семьи с двумя и более детьми от НДФЛ при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, если в течение года они направят полученные средства на улучшение жилищных условий.