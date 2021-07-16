Путин рассказал партнерам по АТЭС о плюсах российских вакцин от коронавируса

Первоочередная задача - расширение масштабов вакцинации, и в этом Россия готова тесно сотрудничать со странами АТЭС. В РФ разработаны и применяются четыре вакцины от коронавируса, и все они безопасны и надежны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на внеочередном неформальном саммите АТЭС.

"Эпидемическая ситуация в мире остается сложной", - констатировал Владимир Путин. "Ни одна из стран не застрахована от вспышек коронавируса, распространения его новых, более опасных штаммов. Не решена и проблема доступности и справедливого распределения тестов, вакцин, медикаментов, средств защиты", - добавил он.

Первоочередной задачей президент назвал расширение масштабов вакцинации. Россия готова к тесному сотрудничеству с партнерами по АТЭС по организации массовой иммунизации населения, в том числе и трудовых мигрантов, восстановлению здоровья переболевших.

В России разработаны и применяются уже четыре вакцины против коронавируса. "Все они безопасные и надежные", - заверил Путин и подчеркнул, что высокое качество первой в мире вакцины против COVID-19 "Спутник V" подтверждено почти 70 государствами, официально одобрившими ее к применению.

С рядом иностранных предприятий, в том числе из экономик АТЭС, заключены контракты на выпуск "Спутника V" в совокупном объеме свыше 800 млн доз в год, сообщил президент, призвав работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин, устранением барьеров, мешающих их производству и поставкам. От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере, считает он.