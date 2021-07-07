Журнал Nature выпустил статью об эффективности и безопасности "Спутника V"

В статье отмечается, что препарат уже применяется почти в 70 странах, власти которых за все время ни разу не зафиксировали тяжелых побочных эффектов, как, например, смерти от тромбоза у привитых англо-шведской вакциной AstraZeneca.

Авторы публикации напомнили, что в основе "Спутника V" используется аденовирусный вектор с встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, который кодирует информацию о структуре S-белка шипа вируса. При этом в отличие от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, российский препарат состоит из двух компонентов с разными аденовирусами.

У двух аденовирусов есть разные способы введения своего генетического материала в клетку-хозяина, что повышает вероятность его доставки в нужную точку, объяснил исследователь биотехнологий из Сколковского института науки и технологий Дмитрий Кулиш.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Ее разработали ученые Центра им. Гамалеи.