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16.07.2021 09:06
Рубрика: Общество

Почти половина от привитых в Гостином Дворе - в возрасте от 18 до 35 лет

Текст: Любовь Проценко
Молодые москвичи все чаще выбирают пункт вакцинации в Гостином Дворе: посетители от 18 до 35 лет составляют почти половину от всех прошедших вакцинацию в данной точке. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

"Один из крупнейших центров вакцинации заработал в Гостином Дворе неделю назад. Благодаря своему удобному расположению в самом центре столицы и высокой проходимости он сразу стал пользоваться популярностью у горожан. Есть интересная тенденция: данный центр выбирает все больше молодых жителей столицы. На людей в возрасте от 18 до 35 лет приходится уже почти половина от всех прошедших вакцинацию в данном центре вакцинации, и их доля продолжает увеличиваться", - рассказали в пресс-службе.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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В Гостином Дворе работает один из крупнейших в Европе и России центров вакцинации. Прививки там могут получать до 50 человек одновременно, в сутки - более семи тысяч. Центр работает ежедневно с 8:30 до 22:00 без выходных.

В Москве созданы широчайшие возможности по вакцинации от коронавируса. В 119 центрах на базе городских поликлиник вакцинация проводится по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва". Они работают с 8 утра до 22 вечера, но по факту принимают до последнего посетителя. Кроме того, без записи сделать прививку можно в торговых центрах и других популярных городских локациях.

Подробная информация о вакцинации опубликована на сайте мэра Москвы. Кроме того, в столице проводится вакцинация иностранных граждан. Для них заработал крупнейший центр вакцинации в "Лужниках". Также организованные группы иностранных граждан могут сделать прививку в ТК "Садовод", миграционном центре в Сахарово, физические лица - в 25 поликлиниках. Ознакомиться подробнее можно по ссылке. Также в столице проводится повторная вакцинация от COVID-19 в 21 пункте.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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