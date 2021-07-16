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Рубрика: Происшествия

Под Ярославлем завели дело из-за пьяной компании, проникшей в лагерь

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области возбуждено уголовное дело после проникновения на территорию детского оздоровительного лагеря компании нетрезвых молодых людей.

- Ростовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ярославской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами детского оздоровительно-образовательного центра "Орленок", - сообщила официальный представитель регионального СУ СК Ольга Варнакова.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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О ЧП в лагере "Орленок" в поселке Борисоглебский 12 июля сообщил на своей странице в соцсети заместитель председателя Ярославской областной Думы Антон Капралов, к которому, в свою очередь, обратился педагогический коллектив учреждения. Педагоги, в частности, рассказали, что в ночь на 6 июля на территорию лагеря проникла компания молодых людей, предположительно - нетрезвых, которые заходили в корпуса, где спят дети, открывали двери комнат. Мнения о том, как они попали в лагерь, пока расходятся. Со слов одних участников событий, ворота были открыты, другие говорят о полностью закрытой территории, в том числе и в связи с антиковидными требованиями.

Сотрудники лагеря вызвали полицию и принялись самостоятельно выгонять непрошенных гостей, которые, по их словам, вели себя агрессивно и вызывающе. Кто-то даже слышал на улице хлопки, похожие на выстрелы. Выгнать компанию удалось, однако в результате оказался поврежден припаркованный у лагерного забора автомобиль, на котором компания приехала. Владелец машины, по словам заместителя директора центра "Орленок" по воспитательной работе Ольги Ристер, потребовал от сотрудников лагеря оплатить ее ремонт - сначала на 67 тысяч рублей, а "после уточнения" - на 238 тысяч. Выяснением всех обстоятельств инцидента сейчас занимается полиция.

Но помятый автомобиль и обвинения педагогов и вожатых в порче имущества проникших на закрытую территорию хулиганов - проблема не основная. Главный вопрос - безопасность детей, которых родители отправили оздоравливаться, а их беззаботный отдых охраняют, оказывается, лишь невысокий забор из сетки-рабицы, который легко перелезть, да пожилой сторож.

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Впрочем, в региональном управлении по социальной и демографической политике заверили, что "Орленок" охранялся хорошо: "Для обеспечения антитеррористической безопасности МОУ ДОД ДООЦ "Орленок" имеет сторожей в штате, видеонаблюдение (10 камер), кнопку тревожной сигнализации, а также целостное ограждение по всему периметру. По факту произошедшего принято решение об усилении мер безопасности: в частности, на территории будут установлены пять дополнительных камер видеонаблюдения, прорабатывается вопрос о заключении договора на охрану со специализированной организацией. Сторож, работавший в лагере в ночь инцидента, уволен". В том же управлении подчеркнули, что все действующие на территории области загородные лагеря принимались с участием представителей ГУМЧС, полиции и Росгвардии.

Сегодня "Орленок" закрыт: разразившийся там скандал совпал с выявлением у нескольких сотрудников лагеря бессимптомного коронавируса, и открытие очередной смены перенесли с 13 на 25 июля.

- Изыскиваем 153 тысячи рублей, чтобы заключить договор с ЧОПом на охрану лагеря на две смены по 14 дней, - рассказал глава Борисоглебского района Владимир Попов.

По словам главы, каждая из оставшихся смен будет сокращена на неделю, деньги за них родителям возвратят.

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних прокуратуры Ярославской области Дмитрий Дьячков сообщил, что в связи с инцидентом в лагере "Орленок" прокуратура Борисоглебского района сейчас проводит проверку - будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности детского отдыха.

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- В настоящее время учреждение закрыто. Перед открытием лагеря на очередную смену его готовность к приему детей также будет проверена прокуратурой. Ситуация поставлена прокурором области Дмитрием Поповым на контроль, - уточнил Дмитрий Дьячков.

Свою проверку по факту ЧП в лагере проведет также аппарат регионального уполномоченного по правам ребенка.

- У нас возбуждено производство, и в установленный законом срок мы вынесем мотивировочное заключение, которое направим и учредителю детского центра, и госорганам, - пояснил ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин.

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