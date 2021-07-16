Подмосковье с 19 июля отменяет обязательные QR-коды для кафе и ресторанов

В заведениях Московской области с 19 июля система QR-кодов будет носить рекомендательный характер. Об этом говорится в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

"С 19 июля QR-коды носят рекомендательный характер, предпринимателям самим предстоит решать - оставить их в своем заведении или отменить", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что при отмене QR-кодов нужно будет вернуться к термометрии на входе в заведение, а также к маскам и социальной дистанции.

Ранее обязательные QR-коды для кафе и ресторанов были отменены и в Москве. Главы регионов объяснили свои решения успехами прививочной кампании. Так, в столице первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили более 3,8 миллиона человек, в Московской области - более 2,4 миллиона. Это почти по 30% населения мегаполиса и области.