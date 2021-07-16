Поселок в Хабаровском крае эвакуировали из-за угрозы подтопления

Жителей поселка Усть-Ургал Верхнебуреинского района эвакуировали из-за угрозы подтопления.

- Оттуда вывезли 35 детей и 18 взрослых, сейчас в поселке остаются 93 человека (включая четырех детей). Эвакуацию продолжаем, люди сами начали проявлять активность в этом вопросе, - приводятся на сайте правительства региона слова главы района Алексея Маслова.

Рано утром паводок смыл мост через реку Ургал. Без автосообщения остались поселки Софийск и Шахтинский, где вместе с вахтовыми рабочими проживают около 1200 человек. Электричество там подается от дизель-генераторов. Угрозы подтопления этих населенных пунктов нет.

В пункте временного размещения, открытом в Новом Ургале, размещены 35 человек.

Напомним, в муниципалитете введен режим ЧС из-за дождевых паводков. Накануне там выпало более 80 процентов месячной нормы осадков. По данным на утро 16 июля, подтоплены шесть приусадебных участков и пять отрезков дорог.